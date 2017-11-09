أهالي عدن يستغيثون التحالف وهادي لوقف التدهور المستمر للريال اليمني وإقالة بن دغر والقعيطي
أطلق أهالي العاصمة عدن صرخة استغاثة لوقف التدهور المستمر للريال اليمني الذي وصل إلى حافة الانهيار التي لم يسبق لها مثيلا .
وناشد أبناء عدن قوات التحالف العربي والرئيس هادي بالتدخل العاجل لوقف التدهور المستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية .
وطالب في مناشدتهم تلك بإقالة ومحاسبة أدارة البنك المركزي التي أوصلت البنك بسياستها العشوائية وقراراتها الارتجالية إلى حافة الانهيار .
وهو ما انعكس سلبيا بحسب المناشدة على معيشة المواطنين بكافة شرائحهم حيث تضاعفت الأسعار بنسبة تصل إلى 70% بوقت قياسي .
وأكدوا بانه وحتى لحظة الاستغاثة الإنسانية لازال الارتفاع مستمر وأصبح راتب العاملين في كل القطاعات عامة وخاصة لا يفي بتوفير إحتياجات المعيشة الأساسية من الغذاء ، حيث باتت أغلبية الأسر في عدن مهددة بالجوع .
كما ناشد الأهالي قوات التحالف والرئيس هادي بوضع حد لتقاعس وفشل رئيس الوزراء الذي يشرف على عمليات البنك المركزي ، مطالبين في نفس الوقت بإقالة بن دغر ومحاسبته على مايحدث من إنهيار شمل كل القطاعات .