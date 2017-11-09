وكالة روسية : تحقيقات بتهم الفساد ستطال رؤوس كبيرة في حكومة الشرعيّة
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - دولية
الخميس 09 نوفمبر 2017 08:03 صباحاً
قالت وكالة "سبوتنيك الروسية " للأنباء أمس نقلا عن مصدر يمني :إن السعودية تدرس خيار الشروع بالتحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحكومة اليمنية المتواجدين في الرياض بينهم وزراء و مسؤولين بتهم الفساد .
وأكدت الوكالة : أن تغييرات كبيرة في الحكومة اليمنية ستحدث خلال الأيام القادمة ، وستطال الوزارات السيادية ونسبة كبيرة من الحقائب الوزارية .
وبحسب سبوتنيك "أن عمليات بحث تجرى حالياً حول تضخم ثروات هؤلاء الوزراء في بعض الدول العربية وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لمساءلتهم .
اتبعنا على فيسبوك