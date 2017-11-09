وكالة روسية : تحقيقات بتهم الفساد ستطال رؤوس كبيرة في حكومة الشرعيّة

قالت وكالة "سبوتنيك الروسية " للأنباء أمس نقلا عن مصدر يمني :إن السعودية تدرس خيار الشروع بالتحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحكومة اليمنية المتواجدين في الرياض بينهم وزراء و مسؤولين بتهم الفساد .

وأكدت الوكالة : أن تغييرات كبيرة في الحكومة اليمنية ستحدث خلال الأيام القادمة ، وستطال الوزارات السيادية ونسبة كبيرة من الحقائب الوزارية .

وبحسب سبوتنيك "أن عمليات بحث تجرى حالياً حول تضخم ثروات هؤلاء الوزراء في بعض الدول العربية وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لمساءلتهم .

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