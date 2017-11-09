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اخبار المحافظات

عضو بالمجلس الإنتقالي : مسئولي الشرعية لم يدينوا جريمة قتل رجال الأمن في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 09 نوفمبر 2017 08:02 صباحاً

 

قال عضو في المجلس الإنتقالي الجنوبي أننا لم نسمع مسؤولاً سياسياً شمالياً في الشرعية والحكومة أو أحزابهم السياسية، يرفض ما يجري من تحريض إعلامهم ضد أمن عدن وجنوده الذين زُهقت أرواحهم بجريمة إرهابية .

 

وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس لطفي شطارة في منشور رصده موقع "شبوه برس" أنه لا مفر أمام الجنوبيين من اللحُمة الجنوبية، والتنازل لبعضهم البعض والاصطفاف من أجل خيار شعب وتضحيات شهداء دفعوا دمائهم البريئة لهويتهم وجنوبيتهم وهدفهم الوحيد في استعادة دولتهم وبناء مستقبلهم.

 

وقال شطارة: حتى الآن لم نسمع استنكاراً من نخب الشمال بشأن الجريمة الإرهابية التي استهدفت عدن يوم الأحد الماضي، كما لم نسمع محللاً سياسياً في قنواتهم يستنكر إهدار دماء رجال الأمن في عدن والجنوب.

 

وأضاف: كما أننا لم نسمع مسؤولاً سياسياً شمالياً في الشرعية والحكومة أو أحزابهم السياسية، يرفض ما يجري من تحريض إعلامهم ضد أمن عدن وجنوده الذين زُهقت أرواحهم بجريمة إرهابية، أو تحريضهم ضد الجنوب وقواه السياسية، وعبّر عن أسفه للصمت المخزي من قوى الشمال.

 

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