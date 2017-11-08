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قيادة التحالف العربي تعلن فتح الحظر على ميناء عدن

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شبوه برس - متابعات - عدن
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:39 مساءً

 

أعلنت قيادة ميناء عدن إن قيادة عمليات التحالف العربي أعطت توجيهات تقضي بفتح الحظر على ميناء عدن الدولي ومعاودة عمله بشكل طبيعي في استقبال السفن التجارية والإغاثية.

 وقالت مصادر في الميناء ان الاستثناء يأتي بعد ثلاثة ايام من إعلان حظر كامل قضى  باغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية لليمن من قبل قيادة التحالف العربي بعد إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ باليستي على الأراضي السعودية واتهام الرياض لإيران بدعم الحوثيين لاستهداف أمن واستقرار المنطقة.

واوضحت المصادر الملاحية ان قيادة التحالف العربي تعاونت مع مطالب قيادة ميناء عدن ممثلة برئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن الاخ محمدعلوي امزربه  الذي قالت انه يتواصل بشكل يومي خلال اليومين الماضية مع قيادة التحالف بعدن وغرفة العمليات في قيادة التحالف بالعاصمة السعودية الرياض معلنا كل التنسيق المشترك بين ميناء عدن وقيادة التحالف العربي بعدن من كافة النواحي أهمها الجانب الأمني  الذي اخذته قيادة ميناء عدن بعين الاعتبار ويشرف عليه التحالف العربي بمدينة عدن.

 وقد سبق ان صرح الاخ محمد امزربه، في لاسبوع لوسائل الاعلام بمناسبة تدشين الدورة الأمنية للقوة الأمنية بميناء عدن عن التنسيق والتعاون المستمر بين قيادة ميناءعدن و قيادة التحالف العربي بعدن ، وثمن الدعم اللامحدود من قبل قيادة التحالف العربي بعدن لميناء عدن وذلك برفد الميناء بمنظومة البصمة الأمنية ومنظومة الشبكة المتكاملة لكاميرات المراقبة للميناء خلال الايام القادمة كخطوة أولية للتحديث ورفع المستوى الأمني بأحدث التقنيات المتطورة بميناء عدن.

*- عبدالله الشرفي

 

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