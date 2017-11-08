تقرير صحفي حول مستشفى المخاء الميداني

يعد مستشفى المخاء الميداني ك أكبر مستشفى ميداني عسكري في مناطق الساحل الغربي لجبهات باب المندب والمخاء وموزع. ويختل.

منذ مايقارب العشرة اشهر انطلقت العمليات العسكريه لمعركة الرمح الذهبي في جبهة باب المندب والساحل الغربي وتشكل الالويه المقاتله من المقاومه اليمنية التي حررت المناطق الجنوبيه من ميليشياء صالح والحوثي وكان لها دور كبير الى جانب الاشقاء في التحالف العربي بقيادة الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه . فلم تتوقف العمليات العسكريه للتحالف العربي ولم يتوقف دعمها السخي وجهودها في دحر تهديد الميليشيات الايرانيه للملاحه الدوليه لمضيق باب المندب الاستراتيجي وتامين خط الساحل الغربي من تهديدات ميليشياء الحوثي وصالح المستمره .

انطلقت معركة الرمح الذهبي بقيادة واشراف أبوزرعة عبدالرحمن المحرمي

وبدعم لوجستي عسكري وميداني من القوات المسلحه الامارتيه .

وتوالت الانتصارات التي حققتها. بوقت قياسي القوات المشاركه منذ انطلاقها من باب المندب وحتى مدينة المخاء الساحليه.

وقد تاسست مشفى ميداني عسكري في باب المندب باشرف ابوزرعة المحرمي . للقيام بواجب علاج وتحويل الجرحى وتقديم الواجب لهم ِوبدعم سخي والا محدود من من قيادة القوة العسكرية الامارتية . . فعندما دخلت القوات مدينة المخا .

كانت الحاجه لافتتاح مستشفى ميداني كبير يخدم كافة المقاتلين بكافة الجبهات لما لذلك من ضروره قصوى لتقديم الرعايه الطبيه للجرحى .

عمل قيادة المقاومة باشرف مباشر من ابوزرعة المحرمي وبتسيق مع قيادة التحالف العسكرية

بجهد كبير وغير محدود لتجهيز المبنى القديم لمستشفى المخاء وتجهيز كل الامكانيات له بما يخدم كافة الجرحى باغلب جبهات القتال.

كما قام الهلال الاحمر بتاهيل

مستشفى المخا المدني العام ليعمل بصوره ابها وبدعم لامحدود من كافة التجهيزات والادويه وبرواتب الطاقم الطبي لها

ويعبر المواطنون عن ارتياحهم الشديد بعودة عمل مستشفى المخاء العام للعمل وتقديم الرعايه الصحيه لهم بعد ان كانو يعانون من عدم توفر ابسط مقومات الرعايه الصحيه فيه بل لايكاد يوجد قسم يعمل بالشكل المطلوب .لم يكتفي الهلال الاحمر الاماراتي بهذا فقط فيقوم بتوزيع المعونات الغذائيه والطبيه اللازمه لكل سكان المناطق المحرره من مدينة المخاء وقرى مناطق الساحل الغربي .

الطاقم الطبي للمستشفى الميداني :

يعتمد مستشفى المخا الميداني العسكري على كادر طبي مؤهل تاهيل جيد للقيام بالاسعافات الطبيه والعمليات الجراحيه المتاحه للجرحى وتقديم الخدمات التمريضيه لكافة الجهات العسكريه والمدنيه دون استثناء

ونشكر قائد عمليات الرمح الذهبي ورد الدين ابوزرعة المحرمي

ونشكر قيادة التحالف العربي على جهودهم المبذولة

يحتوي الطاقم الطبي على اطباء اخصائيين جراحه , واطباء عموم وجراحه , وطاقم تمريضي متكامل وفنيين صيدله ومختبرات ومساعدين اطباء وبقية العاملين في المستشفى من سائقي سيارات الاسعاف وغيرها من عمال المستشفى الميداني .

يستقبل المستشفى الميداني الحالات العسكريه للجرحى من جبهات القتال لكافة الالويه المقاتله والمدنيين الذي يتعرضون لاصابات. نتيجة الالغام التي تزرعها ميليشياء صالح والحوثي وحوادث السيارات وغيرها .

يقوم الكادر الطبي بالمستشفى الميداني بالمهام العلاجيه والاسعافات الجراحيه الاوليه ثم يتم تحويل الحالات الضروريه التي تحتاج الى عمليات جراحيه متقدمه من اخصائيين . في مشافي العاصمه عدن .

يتم اجرى العمليات الجراحيه من قبل اخصائيين بشتى تخصصاتهم المطلوبه في مستشفيات العاصمه عدن. ويتابع الجرحى علاجهم الذي يحتاجونه وتقديم الرعايه الطبيه الازمه لذلك.

الحالات ذات الاصابات الخطيره والتي لاتتوفر الاجهزه والامكانيات لعلاجهم في مستشفيات عدن يتم التنسيق لهم وتسفيرهم للعلاج في الخارج وتقديم اللازم لذلك بجهود من الهلال الاحمر الاماراتي .

*- راجح العمري

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