القائد يسران القباطي العدني بين التهميش والتخوين

رجل كالقائد العدني الشجاع يسران يجب أن يعطى مكانته التي بستحقها في صفوف قيادة المقاومة الجنوبية

لو كان القائد العدني يسران يتبع قرية من قرى المحيطة لعدن لكان الان أشهر من نار على علم ولتعصبت له محافظته وقريته وقبيلته ولعادت ووالت فيه ولكن....

ولكن لأنه إبن عدن جعلوه مثل عدن بين المحافظات الجنوبية..

عتبي على إخواني الجنوبيين الإعلاميين والنشطاء من هضم هذا الرجل حقه فيما يقابل هذا التهميش من تخوين من الطرف المعادي للجنوب وقضيته وكيانه السياسي....

وأستغرب من صمت الأقلام العدنية التي ينتمي إليها هذا القائد الشاب الذي لا ينتمي لقبيلة ولا لمحافظة ولا لحزب غير عدن ويكفيه بها شرفآ وفخرآ....

فحقآ على كل جنوبي حر أن يعطي هذا الرجل حقه الواجب علينا من شكره والدفاع عنه بوجه المغرضين والمرتزقة وعصابات الفساد

رأيتم جميعآ صولته وجولته وإقدامه في دحر عصابات الإرهاب يوم أمس ومع ذلك فظل إسمه على الهامش بل وتجراء عليه أقزام مأجورة يطعنون في وطنيته وإخلاصه لوطنه...

فوجب والله أن يعطى مكانته التي يستحقها في الصدارة ووجب أن تخرس الأفواه النتنة التي تشكك في وطنيته وولائه للجنوب عامة ولعدن خااااصة...

يسران القباطي العدني رمز الشباب العدني ورمز من رموز المقاومة الجنوبية سيبقى افضل بكثير ممن تقرع لهم الطبول وتنثر لهم عبارات المدح والثناء وهم كالحرباء يتلونون في مواقفهم حسب ماتقتضيه مصالحهم المادية او المناطقية او الحزبية....

لك أطيب التحية أيها البطل العدني

ورغمت انوف من يطعنون في وطنيتك وولائك لأنك اوجعتهم...

يسران القباطي العدني

إبن عدن البار والمخلص

وإن رغمت أنوفكم يامرتزقة...

ودااااااام عزك ياجنوب

جندي عدن

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