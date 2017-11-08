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العلامة والمفكر الاسلامي الحبيب ‘‘أبوبكر بن علي المشهور‘‘ يوجه رسالة لكل انتحاري

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:02 مساءً

 

وجه العلامة والمفكر الاسلامي السيد الحبيب أبوبكر بن علي المشهور حفظه الله ورعاه رسالةٌ لكل انتحاري قال فيها :

 

لو كان الحزام الناسف طريقاً مختصراً للجنّة لما تركه لك الذي أرسلك ..ولكن تم خداعك واستغلال سذاجتك وقلّة علمك حتى أوصلوك للنار بأقصر الطرق..

وحينما يتغلب (التكفير) على (التفكير) تتحول المساجد من (التكبير) إ

لى (التفجير)..

عقولٌ لا ندري كيف تمَّ إقناعُها أن الجنّة فوق جثث المسلمين !

 

سُحقًا لمـن باعَ الأمانـة والهُدى

ومضى بخبثٍ يستبيحُ المسجدا

تركوا اليهودَ وراءهـم وتسابقـوا

يستهدفونَ الراكعيـنَ السُجَّـدَا

 

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