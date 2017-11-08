المرقشي : قضيتي سياسية وصالح أشترط توقف الايام عن مناصرة الحراك الجنوبي للافراج عني أكد الاسير الجنوبي الشهير أحمد عباد المرقشي أن قضته سياسية بامتياز وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقصية الجنوبية ومطالب الشعب الجنوبي باستعادة دولتهم المستقلة وعاصمتها عدن ، وأتهم المرقشي نظام علي عبدالله صالح لم يكن يريده شخصياً وانما كان يريد يدين ناشر صحيفة الأيام هشام

300 شاب من لودر ألتحقوا بالحزام الأمني بعد تقديم 100 شهيد في حربهم للقاعدة والحوثيون في لودر قرابة 300 شاب من ابناء المدينه التحقوا بالحزام الأمني والعدد قد يزيد لضم الشباب الذين يتزاحموا على الالتحاق بالحزام الأمني ووصل الامر حد التجمهر والتهديد بالاحتجاجات . نسبة كبيرة من ابناء لودر هم من شريحة الشباب وقلة فقط هم المغتربين نسبة لبقية المناطق

تقرير : جنوبيون في صنعاء.. خونة وغير مرحب بهم ختطف الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مدينة صنعاء كغيرها من المدن التي وصل عبثهم إليها، واقام طرفي الانقلاب سياسية النار والحديد للتعامل مع كل من لا يروق لهم، أو بمجرد اختلافه معهم في الأفكار أو المذهب، حتى بات الجميع في نظرهم خائناً ويستحق السجن مالم يكن كما

العلامة والمفكر الاسلامي الحبيب ‘‘أبوبكر بن علي المشهور‘‘ يوجه رسالة لكل انتحاري وجه العلامة والمفكر الاسلامي السيد الحبيب أبوبكر بن علي المشهور حفظه الله ورعاه رسالةٌ لكل انتحاري قال فيها : لو كان الحزام الناسف طريقاً مختصراً للجنّة لما تركه لك الذي أرسلك ..ولكن تم خداعك واستغلال سذاجتك وقلّة علمك حتى أوصلوك للنار بأقصر الطرق.. وحينما يتغلب