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الكاتب هاني مسهور : الاسلام السياسي يجب أن ينتهي في اليمن

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شبوه برس - خاص - الرياض
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 01:51 مساءً

 

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني مسهور إن الاسلام السياسي يجب أن ينتهي في اليمن , وحمل الاحزاب الدينية مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع في اليمن

وأضاف مسهور في تغريدة على صحفته بتوتير رصدها موقع "شبوه برس"  أنه لا مكان للأجزاب السياسي الدينية تحت أي ذريعة، مشيرا أن  حزب الإصلاح والحوثيين وغيرهم هم الذين اسقطوا البلاد في دوامة صراعات لن تنتهي الا بحل هذه الاحزاب وتطهير الحياة السياسية.

 

 

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