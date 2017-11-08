الكاتب هاني مسهور : الاسلام السياسي يجب أن ينتهي في اليمن

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني مسهور إن الاسلام السياسي يجب أن ينتهي في اليمن , وحمل الاحزاب الدينية مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع في اليمن

وأضاف مسهور في تغريدة على صحفته بتوتير رصدها موقع "شبوه برس" أنه لا مكان للأجزاب السياسي الدينية تحت أي ذريعة، مشيرا أن حزب الإصلاح والحوثيين وغيرهم هم الذين اسقطوا البلاد في دوامة صراعات لن تنتهي الا بحل هذه الاحزاب وتطهير الحياة السياسية.

اتبعنا على فيسبوك