بن عيدان : أبين العظيمة أنجبت كوكبة الرجال الأبطال ولا تختزل في ‘‘بن عرب‘‘ و‘‘العيسي‘‘

علق الأكاديمي ولباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" على محاولة بعض فاسدي الشرعية إستخدام مال الفساد السياسي لزرع الشقاق بين أبناء محافظة الشرفاء الميامين وكل شعب الجنوب في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" قال فيها : أن أبين العظيمة التي أنجبت سالمين وعلي ناصر وجاعم وعلي لعور و احمد الشاعر و الشهيد شلال الكازمي و عبدالرحمن خبارة و ثابت عبد و الشهيد علي الصمدي و شيخ الشهداء علي ناصر هادي ومسدوس لا يمكن اختزالها في فاسدين أمثال حسين عرب و احمد العيسي وشلة المطبلين لهم و المنتفعين من أموال الفساد.

وقال "بن عيدان" : أبين أبطالها يحضرون حين يكون الوطن الجنوبي في خطر.

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