الحزن يخيم على الضالع وهي تشيع 10 من شهداء أكبر هجوم إرهابي في عدن

سادت حالة من الحزن في عموم مناطق الضالع عند وصول وتشييع بعض جثامين شهداء أكبر هجوم إرهابي في العاصمة عدن يوم الأحد الماضي.

وعبر أهالي الشهداء عن حزنهم الشديد وفخرهم بالبطولات التي قدمها أبناءهم في سبيل الدفاع عن العاصمة عدن من الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمنها واستقرارها.

وعلق ناشطون رداً على منشورات الفتنة التي تنشرها المطابخ الإعلامية التابعة لحزب الإصلاح اليمني ضد أمن عدن وقيادة المجلس الإنتقالي بعبارات مفادها “ابناء الضالع بقيادة شلال يحتلون عدن بزيادة عدد القبور لشهدائهم وهذا دليل على إحتلالهم لعدن!”

وكان نصيب الضالع أكثر من 10 شهداء في هذا الهجوم الذي راح ضحيته 46 شهيداً وعشرات الجرحى من جنود الأمن والأبرياء حسب ماتم نشره في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية .

اتبعنا على فيسبوك