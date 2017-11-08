منذ
عبدالعزيز الجفري وفرقة النصر من حي لينين إلى الصفراء بيحان ... أنموذجًا
  لم تكن القيادات الشابه بمعزل عن مايجري من حولها من أحداث وكانت في مواجهه حقيقية في الدفاع عن أرضها وعرضها من كل من حاول المساس بها وتحملت على كاهلها المسؤولية متحديين كل الصعوبات والعراقيل وعاهدة نفسها أمام الله وخلقه على مواصلة السيير على خطى اخوانهم الشهداء الذين
منذ 6 دقائق
ذكريات إنغماسية في الحقبة الهادوية الاخوانية ... للتأمل والمقارنة لما حدث في عدن يوم أمس...
  في صبيحة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١٣هاجم مسلحون إنغماسيون يرتدون زي قوات الامن المركزي اليمني مبنى المنطقة العسكرية الثانية مستخدمين سيارتين مفخختين لإقتحام البوابه الخارجية لحظة الاقتحام أدت لسقوط عدد ١٢ جندي على الفور بعدها مباشرة تمكن الانغماسيون من الدخول لمقر القيادة
منذ 20 دقيقه
هادي وبن دغر يعينان قيادي إرهابي في منصب حكومي بلحج
  قام رئيس الدولة المشير عبدربه منصور هادي ومعه رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر بإصدار قرار تعيين هاني عبد الحميد كرد وكيل لمحافظ محافظة لحج في تاريخ 2016/10/1 دون البحث والتدقيق عن سيرته الذاتية.   حيث أتضح ان هذا الشخص متورط في خلايا تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بحسب
منذ 24 دقيقه
الإقامة الجبرية للرئيس هادي قرار إخواني !!!
  قال إعلامي تعليقا على فبركات (الإخوان المسلمين) وضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بأنه ترديد لأغبياء ولصوص إخوان اليمن ومن يواليهم عبارات أغبى منهم حول إقامة جبرية للرئيس هادي في الرياض وينقلونها لوكالات أنباء دولية !!!  فيرد عليهم القاصي قبل الداني بسؤال سريع ومجرد
منذ 31 دقيقه
المناضل احمد صالح برمان في رحاب الخالدين
  ودعت مديرية مكيراس عصر يومنا المناضل احمد صالح برمان نائب مجلس الحراك الثوري بمديرية مكيراس الذي توفي اثر أزمة قلبية فارق على اثرها الحياة بعد حياة عامرة بالمآثر النضالية والمواقف النبيلة . الفقيد احمد برمان يعد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة ومن خريجي روسيا
الرئيسية اخبار المحافظات ذكريات إنغماسية في الحقبة الهادوية الاخوانية ... للتأمل والمقارنة لما حدث في عدن يوم أمس...
اخبار المحافظات

ذكريات إنغماسية في الحقبة الهادوية الاخوانية ... للتأمل والمقارنة لما حدث في عدن يوم أمس...

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:47 صباحاً

 

في صبيحة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١٣هاجم مسلحون إنغماسيون يرتدون زي قوات الامن المركزي اليمني مبنى المنطقة العسكرية الثانية مستخدمين سيارتين مفخختين لإقتحام البوابه الخارجية لحظة الاقتحام أدت لسقوط عدد ١٢ جندي على الفور

بعدها مباشرة تمكن الانغماسيون من الدخول لمقر القيادة واستخدام كل المتواجدين به من الضباط وأغلبهم حضارم كرهائن

 

فشلت التشكيلات الضخمة للمنطقة العسكرية الثانية آنذاك في التعامل مع الموقف حيث هدد المقتحمون للمبنى بقتل كل الرهائن ان تحرك اَي عمل عسكري لاقتحام المبنى

وكنوع من التحدي واثبات جدية التهديد قاموا بذبح ثلاثه من الجنود ورموا بجثثهم من الطابق الأعلى للمبنى

 

طلبت المنطقة العسكرية الثانية تدخلاً للقوات الخاصة لمكافحة الاٍرهاب بصنعاء وتحدث أنباء عن طلب مساعده من قوات المارينز

وصلت القوة من صنعاء وحاولت تنفيذ إنزال داخل المبنى الا ان المحاوله فشلت وتوقف الهجوم

استمرت العملية أربعة ايّام بلياليها وانتهت بمقتل كل الرهائن  ذبحاً وتدمير المبنى خصوصا الطابق العلوي منه بشكل كامل

وتحدث تنظيم القاعده لاحقاً عن العملية وتمكن المهاجمين جميعاً من الانسحاب دون وقوع اَي خسائر بينهم !

 

قارنوا نجاح وفشل قوات هادي عام ٢٠١٣ والقوات الجنوبية الامنية في البحث الجنائي

*- سعيد عبدالله – عدن

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة