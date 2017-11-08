هادي وبن دغر يعينان قيادي إرهابي في منصب حكومي بلحج
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شبوه برس - خاص - حوطة لحج
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:33 صباحاً
قام رئيس الدولة المشير عبدربه منصور هادي ومعه رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر بإصدار قرار تعيين هاني عبد الحميد كرد وكيل لمحافظ محافظة لحج في تاريخ 2016/10/1 دون البحث والتدقيق عن سيرته الذاتية.
حيث أتضح ان هذا الشخص متورط في خلايا تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بحسب المخاطبة التي أرسلت من عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في تاريخ 2017/6/23 ولتي تأكد ان هذا الشخص عضو في تنظيم داعش الإرهابي كما انه يخطط لعمليات إغتيال لقادة سياسيين وامنيين في محافظة لحج.
*- شبوه برس –الواقع الجديد محمد بوعيران
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