عبدالعزيز الجفري وفرقة النصر من حي لينين إلى الصفراء بيحان ... أنموذجًا لم تكن القيادات الشابه بمعزل عن مايجري من حولها من أحداث وكانت في مواجهه حقيقية في الدفاع عن أرضها وعرضها من كل من حاول المساس بها وتحملت على كاهلها المسؤولية متحديين كل الصعوبات والعراقيل وعاهدة نفسها أمام الله وخلقه على مواصلة السيير على خطى اخوانهم الشهداء الذين

ذكريات إنغماسية في الحقبة الهادوية الاخوانية ... للتأمل والمقارنة لما حدث في عدن يوم أمس... في صبيحة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١٣هاجم مسلحون إنغماسيون يرتدون زي قوات الامن المركزي اليمني مبنى المنطقة العسكرية الثانية مستخدمين سيارتين مفخختين لإقتحام البوابه الخارجية لحظة الاقتحام أدت لسقوط عدد ١٢ جندي على الفور بعدها مباشرة تمكن الانغماسيون من الدخول لمقر القيادة

هادي وبن دغر يعينان قيادي إرهابي في منصب حكومي بلحج قام رئيس الدولة المشير عبدربه منصور هادي ومعه رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر بإصدار قرار تعيين هاني عبد الحميد كرد وكيل لمحافظ محافظة لحج في تاريخ 2016/10/1 دون البحث والتدقيق عن سيرته الذاتية. حيث أتضح ان هذا الشخص متورط في خلايا تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بحسب

الإقامة الجبرية للرئيس هادي قرار إخواني !!! قال إعلامي تعليقا على فبركات (الإخوان المسلمين) وضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بأنه ترديد لأغبياء ولصوص إخوان اليمن ومن يواليهم عبارات أغبى منهم حول إقامة جبرية للرئيس هادي في الرياض وينقلونها لوكالات أنباء دولية !!! فيرد عليهم القاصي قبل الداني بسؤال سريع ومجرد