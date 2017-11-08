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اخبار المحافظات

الإقامة الجبرية للرئيس هادي قرار إخواني !!!

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شبوه برس - خاص - الرياض
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:29 صباحاً

 

قال إعلامي تعليقا على فبركات (الإخوان المسلمين) وضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بأنه ترديد لأغبياء ولصوص إخوان اليمن ومن يواليهم عبارات أغبى منهم حول إقامة جبرية للرئيس هادي في الرياض وينقلونها لوكالات أنباء دولية !!!

 فيرد عليهم القاصي قبل الداني بسؤال سريع ومجرد :

 

وقال المذيع التلفزيوني العدني الموقوف عن العمل قسرا "أسامة عدن" في منشور رصده موقع "شبوه برس" : من عينكم ناطقين باسم الرئيس ؟!! ولماذا لا يعلن ذلك الرئيس هادي ذاته أو رئيس وزرائه أو وزراء حكومته ومسئولوها ، والذين يتجولون من هذه الدولة لتلك تحت مظلة شرعيته ؟!!

أنتم أكثر من يسيء للرئيس ولشرعيته وأنتم من تفرضون عليه إقامة جبرية إعلاميا عبر قنواتكم ومواقعكم ، فتعزلونه عن الشعب الذي ضحى بكل ما يملك وقدم فلذات أكباده فداء للوطن الذي غادرتموه فرارا بأرواحكم وأسركم وأموالكم التي معظمها جمع من مال حرام مخالف للقوانين والشرائع السماوية جمعاء !!!

 

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