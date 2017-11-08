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المناضل احمد صالح برمان في رحاب الخالدين
  ودعت مديرية مكيراس عصر يومنا المناضل احمد صالح برمان نائب مجلس الحراك الثوري بمديرية مكيراس الذي توفي اثر أزمة قلبية فارق على اثرها الحياة بعد حياة عامرة بالمآثر النضالية والمواقف النبيلة . الفقيد احمد برمان يعد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة ومن خريجي روسيا
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المناضل احمد صالح برمان في رحاب الخالدين

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شبوه برس - خاص - مكيراس
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:22 صباحاً

 

ودعت مديرية مكيراس عصر يومنا المناضل احمد صالح برمان نائب مجلس الحراك الثوري بمديرية مكيراس الذي توفي اثر أزمة قلبية فارق على اثرها الحياة بعد حياة عامرة بالمآثر النضالية والمواقف النبيلة .

الفقيد احمد برمان يعد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة ومن خريجي روسيا الاتحادية في علم الاقتصاد عمل بعد تخرجه مديراً  لمصنع تعليب الاسماك بمديرية شقرة وتتدرج في عدد من المناصب ويعتبر من مؤسسي الحراك الجنوبي في مديرية مكيراس منذو انطلاق الشرارة الاولى للثورة الجنوبية حيث كان الملهم والقدوة للجماهير الثورية في المديرية بعزيمة لاتلين وصبراً منقطع النظير استطاع من خلاله توسيع دائرة العمل الثوري في جميع مناطق المديرية .

وقد نعى مجلس الحراك الثوري بمديرية مكيراس رحيل الفقيد  برمان واعتبر رحيله خسارة منيت المديرية خاصة والجنوب عامة مشيراً الى ادواره النضالية التي ستظل شاهدة على قامة جنوبية خلدت الاثر المشرق الذي ستظل تتذاكره الاجيال .

 

شبوة برس - تتقدم باحر التعازي القلبية الى اسرة الفقيد وذويه والى كافة ال برمان راجين من المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ...

 

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