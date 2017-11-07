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معهد دار الغرباء بتريم يحتفي بتخرج ثلاث دفع من طلابه بحضور الحبيب أبوبكر المشهور(صور)

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شبوه برس - خاص - تريم الغناء
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:23 مساءً

 

احتفل معهد دار الغرباء لخدمة علوم الحديث والدعوة إلى الله مساء السبت ١٥ صفر ١٤٣٩ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٧م بتكريم وتخريج الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من طلاب علم الحديث الشريف وعلومه بحضور الحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية عميد كلية الوسطية الشرعية للعلوم الشرعية.

 

وبعد قراءة آي من الذكر الحكيم تحدث السيد الدكتور محمد بن عبدالقادر العيدروس عميد المعهد عن أهداف وغايات المعهد من تعليم الحديث الشريف وعلومه مع ربط الطالب بالسند الشرعي المتصل إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم ، كما أكد على أن الإدارة والقائمين على المعهد تسعى إلى ربطه بالمراكز والمعاهد العلمية والجامعات التي لها باع طويل في هذا المجال وكذا الاستفادة من خبراتها ، وحث في ختام كلمته الطلاب على الجد والاجتهاد وبذل هذا العلم ونشره في الأمة.

 

ثم ألقى الحبيب أبوبكر المشهور كلمة شكر فيها القائمين على المعهد على الجهود التي يبذلونها في خدمة العلم وأهله ، كما أشار إلى أهمية علم الحديث ومايتفرع عنه من معرفة الأسانيد ومعرفة الرجال ، معرجا على المهمة الملقاة على طالب العلم اليوم في التحقيق والتدقيق والبحث عن المعلومة الصحيحة بعيدا عن الأفكار والرؤى والعصبيات الدينية ، وتبليغ ما أوتي من العلم مع كمال المراقبة لله تعالى والإخلاص له في ذلك.

 

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعات الثلاث الذين تنوعت جنسياتهم بين دول شرق آسيا وشرق إفريقيا بالإضافة إلى عدد من الطلاب من داخل الوطن.

 

حضر الحفل الحبيب طاهر بن محمد الهدار مدير رباط الهدار للعلوم الشرعية بتعز ، والدكتور عبدالله عوض بن سميط عميد كلية الشريعة بحامعة الأحقاف ، والسيد عبدالرحمن بلفقيه مدير مركز تريم للدراسات والأبحاث ، والدكتور علوي حامد بن شهاب أستاذ الحديث  وعلومه بكلية التربية جامعة حضرموت.

*- تحرير وتصوير : عبدالله بن شهاب – تريم

 

 

 

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