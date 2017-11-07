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اخبار المحافظات

الإرهاب يسرق مستقبل 2600 طالب في عدن : شهادات طلبة نجوا من موت محقق .. أزيز الرصاص أرعبنا

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شبوه برس - متابعات - عدن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:15 مساءً

 

كان الطالب محمد مروان مشغولا صباح أمس بتكهن الأسئلة التي قد تواجهه في امتحان المفاضلة الذي هيأ نفسه له كثيرا، فبعد تخرجه من الثانوية العامة اقترب الشاب البالغ من العمر 18 عاما من تحقيق حلمه بدراسة الطب.

 

لكن صوتا قادما من مسافة 500 متر قطع تكهنات الأسئلة حول التقديم وفاجأه ونحو أكثر من الفين  طالب آخر هز  انفجار عدن وألغى امتحان الأحلام.

 

يقول مروان: على بعد أقل من 600 متر من لحظة الانفجار ونحن في الباص في طريقنا للكلية؛ رأينا أشلاء متناثرة وكنا على بعد لحظات من الموت فاشتدت المواجهات ولم يكن أمامنا إلا الهروب ناحية أحياء الشابات ولا نعرف تفاصيل أكثر عن ذلك كوننا عدنا إلى منازلنا وما زالت المواجهات مستمرة.

 

وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» قرب مسرح الحادثة الإرهابية، يقول أحد الباعة المفرشين على مقربة 300 متر من إدارة البحث الجنائي المحاذية لمبنى شرطة عدن إن سيارة مفخخة استهدفت بوابة مبنى البحث وسط انفجار ضخم هدم سور المبنى وشوهدت مدرعة وأطقم تحترق عقب الواقعة التي استشهد جميع حراس البوابة فيها وهم بحدود 8 جنود، لتأتي بعدها سيارتان على متنهما مسلحون يقتحمون المبنى ويسيطرون عليه ومع اشتداد المواجهات وتطويق الأمن للمكان غادرنا فرشتنا والرعب والموت يحيط بنا من كل مكان .

 

 الأعمال الإرهابية التي شهدتها العاصمة عدن طوال نهار أمس الأحد تسببت بتأجيل امتحانات 2600  طالب وطالبة كانوا على موعد المختبرات «على بعد أقل من كيلومتر من موقع إدارة البحث الجنائي المستهدف في العملية الإرهابية».

 

وهذا ما تؤكده إحدى الطالبات التي رفضت ذكر اسمها أثناء عودتها إلى منطقة الشيخ عثمان، مشيرة إلى أن عددا من المارين بينهم طلاب وطالبات كانوا في طريقهم إلى كليات الطب نجوا من موت محقق، ولم يكن بينهم وبين العملية الإرهابية إلا دقائق وأمتار محدودة .

 

 وزادت عقب الانفجار حدثت اشتباكات كنا نرى الجميع يفرون تحت أزيز الرصاص الذي كان ينهال كالمطر نتيجة قرب المسافة، فالجميع لا يعرف ما الذي جرى وكل همنا كيف ننجو بذواتنا من شبح الموت الملاحق لنا.

*- بسام القاضي

 

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