هجوم البحث الجنائي كان يستهدف مدير أمن عدن اللواء شلال شائع شخصيّا

قال مسؤول محلي : إن مخطط الهجوم على مبنى إدارة البحث الجنائي أول من أمس استهدف مدير أمن عدن اللواء "شلال علي شائع" والذي كان مقرر أن يزور إدارة البحث الجنائي صبيحة يوم الهجوم ؛غير أن التفاف موكب شائع وسلوكه الطريق المحاذي لمعسكر بدر حال دون وصوله في ساعة الصفر لبدء الهجوم الذي تم عبر 3 سيارات مفخخة انفجرت الأولى منهنّ أمام البوابة الرئيسة لمعسكر طارق فيما عمد المهاجمون الذين قدموا بعد الانفجار الأوّل بدقائق على متن 3 سيارات محملة بصواريخ لو وقذائف أربي جي وذخائر الى ترك إحدى السيارات أمام البوابة الخارجية لمبنى البحث بغية تفجيرها عن بعد حين يتجمع أكبر عدد من رجال الأمن والمسؤولين لمتابعة الأحداث بداخل المبنى ؛ واشار المصدر الى أن رجال الأمن تنبهوا سريعا لوجود السيارة المفخخة وقاموا بفصل أسلاك كانت موصولة ببطارية وجهاز تفجير عن بعد وتفكيك كميات من الألغام المضادة للدبابات كانت محملة بداخلها .

ولفت المسؤول الى أن موكب شائع تم رصده وحساب المسافة التي الجنائي بدقة متناهية .

*- المشهد العربي

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