منذ دقيقه
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات اغاثية عاجلة لأهالي صحراء حضرموت.
  قدمت هيئة  الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات اغاثية عاجلة للأسر المحتاجة بمديرية رماه وثمود والقف بصحراء حضرموت في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
منذ 5 دقائق
معهد دار الغرباء بتريم يحتفي بتخرج ثلاث دفع من طلابه بحضور الحبيب أبوبكر المشهور(صور)
  احتفل معهد دار الغرباء لخدمة علوم الحديث والدعوة إلى الله مساء السبت ١٥ صفر ١٤٣٩ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٧م بتكريم وتخريج الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من طلاب علم الحديث الشريف وعلومه بحضور الحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية
منذ 14 دقيقه
الإرهاب يسرق مستقبل 2600 طالب في عدن : شهادات طلبة نجوا من موت محقق .. أزيز الرصاص أرعبنا
  كان الطالب محمد مروان مشغولا صباح أمس بتكهن الأسئلة التي قد تواجهه في امتحان المفاضلة الذي هيأ نفسه له كثيرا، فبعد تخرجه من الثانوية العامة اقترب الشاب البالغ من العمر 18 عاما من تحقيق حلمه بدراسة الطب.   لكن صوتا قادما من مسافة 500 متر قطع تكهنات الأسئلة حول التقديم
منذ 19 دقيقه
هجوم البحث الجنائي كان يستهدف مدير أمن عدن اللواء شلال شائع شخصيّا
  قال مسؤول محلي : إن مخطط الهجوم على مبنى إدارة البحث الجنائي أول من أمس استهدف  مدير أمن عدن اللواء "شلال علي شائع" والذي كان مقرر أن يزور إدارة  البحث الجنائي صبيحة يوم الهجوم ؛غير أن  التفاف موكب شائع وسلوكه الطريق المحاذي لمعسكر بدر حال دون وصوله في ساعة الصفر
منذ 34 دقيقه
أكاديميين بوزارة الداخليه يطالبون حسين عرب بمنحهم خق الهجرة الى الصومال.
                                                                         طالب عدد من الضباط الاكاديميين
الرئيسية اخبار المحافظات هجوم البحث الجنائي كان يستهدف مدير أمن عدن اللواء شلال شائع شخصيّا
اخبار المحافظات

هجوم البحث الجنائي كان يستهدف مدير أمن عدن اللواء شلال شائع شخصيّا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - عدن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:10 مساءً

 

قال مسؤول محلي : إن مخطط الهجوم على مبنى إدارة البحث الجنائي أول من أمس استهدف  مدير أمن عدن اللواء "شلال علي شائع" والذي كان مقرر أن يزور إدارة  البحث الجنائي صبيحة يوم الهجوم ؛غير أن  التفاف موكب شائع وسلوكه الطريق المحاذي لمعسكر بدر حال دون وصوله في ساعة الصفر لبدء الهجوم الذي تم عبر 3 سيارات مفخخة انفجرت الأولى منهنّ أمام البوابة الرئيسة لمعسكر طارق فيما عمد المهاجمون الذين قدموا بعد الانفجار الأوّل بدقائق على متن 3 سيارات محملة بصواريخ لو وقذائف أربي جي وذخائر الى  ترك  إحدى السيارات  أمام البوابة الخارجية لمبنى البحث بغية تفجيرها عن بعد حين يتجمع أكبر عدد من رجال الأمن والمسؤولين لمتابعة الأحداث بداخل المبنى ؛ واشار المصدر الى أن رجال الأمن تنبهوا سريعا لوجود السيارة المفخخة  وقاموا بفصل أسلاك كانت موصولة  ببطارية  وجهاز تفجير عن بعد وتفكيك كميات من الألغام المضادة للدبابات كانت محملة بداخلها .

ولفت المسؤول الى أن موكب شائع تم رصده وحساب المسافة التي الجنائي بدقة متناهية .

*- المشهد العربي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة