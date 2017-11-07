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اخبار المحافظات

أكاديميين بوزارة الداخليه يطالبون حسين عرب بمنحهم خق الهجرة الى الصومال.

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 09:54 مساءً

                                                                        

طالب عدد من الضباط الاكاديميين بوزارة الداخليه وزير الداخليه بن عرب بمنحهم الهجره الى دولة الصومال الشقيقه.                                                                 

 

وقد طالب هؤلا الضباط بهذه المطالب نتيجة الحاله السيئه التي وصلوا لها نتيجة أهمال وأقصاء الوزاره لهم وعدم الاهتمام بهؤلا الضباط الاكاديميين وتوزيعهم على أدارات وأقسام وزارة الداخليه لأدارتها والعمل فيها وتوزيع المسؤليه والاشراف عليهم نتيجة خبرتهم وتعليمهم العالي الذي نالوه وشهاداتهم الاكاديميه والتي تؤهلهم لهذه المناصب.                                                                   

وقال بعض هؤلاء الضباط أن وزارة الداخليه بدل من أن ترتب أوضاعهم وتهتم بهم كونهم الاولى والاجدر لترتيب أوضاعهم وتوزيعهم في مناصب تليق بمؤهلاتهم العلميه العليا أنشغلت وللاسف الداخليه بترتيب والعمل على تأهيل الجنود وترقيتهم الى رتب ضباط ورتب عليا اخرى ووضعهم في مناصب كبيره في الوزاره وتسليم شؤون الوزاره وأدارتها لهم علمآ انهم لايزالون في سن مبكر لايسمح لهم بهذه الرتب والمناصب ولايملكون شهادات عليا تؤهلهم لها ولا الخبره الكافيه في ذالك مما جعل وزارة الداخليه منبع ومعقل للفساد الاداري والمالي وذالك نتيجة عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ووضع أطفال في مناصب عليا.                                                               

عليه فأننا نناشد الرئيس هادي وضع حد لهذه المهزله ورد الاعتبار لنا وتقدير مانحمل من مؤهلات وشهادات عليا.                                                                        .                                                 

 

✍ : فهد الصالح العوذلي

 

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