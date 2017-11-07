اللواء 103 مشاة يضبط سيارة محملة بصواريخ

تمكنت نقطة عسكرية في اللواء 103 مشاة بمنطقة جحين بأبين بالقبض على صواريخ كانت على متن سيارة تقل تلك صواريخ إلى جهة غير معروفة.

وقال مصدر عسكري باللواء 103 مشاة بأن تلك الصواريخ التي كانت على متن السيارة حينما تم ضبطها .

وخلال الأشهر الماضية تمكن جنود اللواء 103 مشاة بالقبض على 120 أفريقي كانوا على متن شاحنات محملة بمياه صحية وأخرى ببطاطس متخفيين تحتها.

وشكرت قيادة اللواء 103 مشاة الجنود الذين تمكنوا من ضبط تلك السيارة التي تقل الصواريخ في النقطة العسكرية التابعة للواء وعلى مايقومون به من عمل وحس وطني وضبط كافة الأعمال الغير مرغوبة وقانونية لفرض هيبة القانون والأمن للوطن والمواطن في مناطق محافظة أبين ألتي شهدت خلال الفترة الماضية انفلات أمني وعدم ضبط العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون في تلك المناطق الريفية بأبين.

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