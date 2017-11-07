الرئيس ‘‘هادي‘‘ محتجز لدى ‘‘حزب الإصلاح‘‘ وبقاءه في الرياض للحفاظ عليه

قال كاتب وناشر صحفي في عدن "باختصار ومن الاخر الرئيس هادي محتجز ورهينة لحزب الاصلاح وليس للسعودية" ..

وقال الصحفي "ياسر اليافعي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على صفحته الخاصة : متى ما تحرر الرئيس هادي من وصاية حزب الاصلاح سيعود الى عدن مرفوع الرأس وشامخ ..

وقال "اليافعي" : التحالف بات يدرك كل الاعيب الحزب الذي لم يحقق اي انجاز في الشمال ويريد استنزاف التحالف واطالة امد الحرب لتحقيق ذلك الهدف وحتى يشكل جيش قوي خاص به في مأرب ينتقم به من الجميع ..

لذلك بقاء الرئيس هادي في الرياض هو الحفاظ عليه وعلى البلد وعلى التحالف العربي من وصاية الحزب وتداخلاته المجنونة التي ستنسف كل الانتصارات المحققة في الجنوب والساحل الغربي .

اتبعنا على فيسبوك