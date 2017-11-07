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وثيقة تكشف تورط مكتب رئاسة الجمهورية بالتستر على الخلية الارهابية التي هاجمت امن عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 01:42 مساءً

 

كشفت وثيقة مسربة صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية، بتاريخ 2017/10/23م، الذي يقوده الاصلاحي “عبدالله العليمي” تورطه بالتستر على الخلية الارهابية التي استهدفت مقر ادارة البحث التابع لامن عدن .حيث تضمنت الوثيقة الرسمية بلاغاً وتحذير الى الوحدات العسكرية بعدن، يفيد بالحصول على معلومات مؤكدة من جهات الاختصاص، تقضي بأن “عناصر من تنظيم القاعدة يخططون لتنفيذ عملية كبرى في عدن وذلك عبر سيارة مفخخة تستخدم بها انغماسيين” .

 

وعبر مصدر امني رفيع في ادارة امن عدن، عن استغرابة من اسثناء قيادة ادارة امن عدن، من مراسلتهم واشعارهم وموافاتهم بهذه المعلوات والبلاغ الصادر من مكتب رئاسة الجمهورية، الذي يفيد باعتزام تنظيم القاعدة على تنفيذ هجمات ارهابية بعدن .

 

ويأتي هذا البلاغ الذي صدر من مكتب رئاسة الجمهورية بقيادة “عبدالله العليمي”، قبل 14 يوم من العملية الارهابية التي استهدفت مقر ادارة امن عدن صباح يوم الاحد، الموافق 2017/11/5م .

*- شبوه برس – عدن 24

 

 

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