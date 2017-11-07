توكل كرمان تشن هجوما على دول التحالف العربي وبن دغر يشيد بأدوارها النضالية (توثيق) شنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل "توكل كرمان" صباح يوم أمس هجوما لاذعا على دول التحالف العربي "المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة" واصفا إياهم بتحالف الغدر. وكتبت توكل منشورا على صفحتها بالفيسبوك هاجمت فيه دول التحالف الإمارات

رئيس وزراء عدن ‘‘زين باهارون‘‘ وموعد إستقلال الجنوبي العربي في مؤتمر لندن الدستوري رئيس وزراء عدن ‘‘زين باهارون‘‘ وموعد إستقلال الجنوبي العربي في مؤتمر لندن الدستوري تحديد موعد ثابت لاستقلال الجنوب العربي من الاهداف الاساسيه لحكومة السيد زين عبده باهارون عام 1965 في مؤتمر لندن الدستوري واليكم نص الخطاب لوثيقه رقم 65/338 فبراير 1965م السيد

وادي حضرموت .. طيمس أبوعوجا .. الصورة ليست لنازحين من منطقة حرب، أو كارثة طبيعية، ولكنها لجنود حضارمة في وادي حضرموت حيث تخضع الأرض لقوات "محتلة" ضمن ما يعرف بالمنطقة العسكرية الأولى التي تدار ، على عكس المنطقة الثانية في الساحل، بقيادة عسكرية (معادية ) تعلن ولاءها لما يسمى بالشرعية اليمنية لكنها ليست

لماذا استهداف المؤسسة العسكرية الجنوبية .. كان الجنوب ولازال وسيظل هدفا للطامعين من عصابات صنعاء وغيرهم وتأتي في مقدمة هذه الأهداف القضاء على المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية عصب الجنوب وصمام امانه وعزته وقوته ولان العدو يعي اهمية ومكانة هذه المؤسسات العسكرية الجنوبية تم تدميرها وتركين وإقصاء كوادرها ،