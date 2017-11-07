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توكل كرمان تشن هجوما على دول التحالف العربي وبن دغر يشيد بأدوارها النضالية (توثيق)

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شبوه برس - خاص - اليمن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:04 مساءً

 

شنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل "توكل كرمان" صباح يوم أمس هجوما لاذعا على دول التحالف العربي "المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة" واصفا إياهم بتحالف الغدر.

وكتبت توكل منشورا على صفحتها بالفيسبوك هاجمت فيه دول التحالف الإمارات والسعودية  وقالت ان الثلاث سنوات "عاصفة الحزم" هي سنوات غدر وتآمر على اليمن ونموها واستقرارها.

يذكر أن الناشطة المنتمية لحزب الإصلاح اليمني تعمل منذ فترة للتحريض على دول التحالف وتحديدا السعودية والإمارات.

 

وكان رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر قد استقبل توكل كرمان أثناء زيارتها للعاصمة السعودية الرياض في إبريل الماضي وأشاد بصمودها وتضحياتها وأدوارها النضالية.

وعد ناشطون إشادة بن دغر ضوء أخضر أعطى توكل كرمان حرية الإساءة لدول التحالف العربي.

 

 

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