صحيفة عربية تكشف تورط إخوان اليمن وقطر في تجدد الإرهاب بعدن

كشفت صحيفة عربية تصدر من لندن عن تورط جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي باليمن ومن وراءهم دولة قطر في تجدد الإرهاب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة بالجنوب .

وقالت صحيفة العرب اللندنية في عددها الصادر اليوم الإثنين أن هناك أصابع إخوانية قطرية هي من تحرك خيوط الإرهاب بجنوب اليمن ، وأشارت أن تحذيراً يمنياً صدر من اعتماد ما تنسبه حسابات ومواقع تابعة لجماعات متشددة لافتة أن ذلك التبني السريع لما يسمى بداعش حول ما تعرض له مبنى البحث الجنائي بعدن لا يعتبر أساسا موثوقا لفهم وتفسير ما يجري بالمدينة.

وأضافت الصحيفة أن الظاهرة الإرهابية في المناطق اليمنية المستعادة من المتمرّدين الحوثيين، غدت أكثر تعقيدا من مجرّد نسبتها للقاعدة أو داعش اللّذين تداخل نشاطهما بشكل واضح مع تحرّكات جماعة الإخوان المسلمين ومن خلفها قطر المعنية إلى حدّ بعيد بعرقلة جهود التحالف العربي لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة في تلك المناطق ونسف ما تحقّق من إنجازات في هذا المجال.

أوضحت أن تلك الجماعات المتطرفة وجهوا إستهدافهم بشكل استثنائي لقوات الحزام الأمني التي أشرف التحالف العربي على تأسيسها وتأطيرها حتّى غدت العمود الفقري لحفظ الأمن بمناطق جنوب اليمن ورأس الحربة في مواجهة مسلّحي التنظيمين وتطهير العديد من مناطق جنوب وشرق البلاد منهما.

كما كشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية في اليمن عن وجود أدلّة مادية معزّزة باعترافات موقوفين من عناصر التنظيمين بشأن صلات بين قياديين في حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان في اليمن والمدعوم من قبل قطر وقياديين في داعش والقاعدة لتسخير مقاتلين وانتحاريين في التنظيمين لتنفيذ اغتيالات لكبار القادة الأمنيين ومهاجمة مصالح حيوية بعدن وعدد آخر من مدن ومناطق الجنوب من بينها مقرّات قوات الحزام الأمني.

وأختتمت الصحيفة خبرها بالتأكيد أن قطر وجماعة الإخوان يتقاسمان شعورا بتجاوز الأحداث اليمنية لهما، بفعل طرد الأولى من التحالف العربي على خلفية تواطؤها مع المتمرّدين الحوثيين، وبقاء الثانية على هامش جهود تحرير وإعادة الاستقرار إلى المناطق اليمنية، وكلاهما يجدان من ثمّ مصلحة مشتركة في إعادة المناطق المحرّرة إلى مربّع الفوضى، باستخدام عناصر متشدّدة، مشيرة بأنه معروف عن قطر ربطها صلات بالمتشدّدين بما في ذلك تنظيم القاعدة في عدّة مناطق من بينها سوريا واستخدامهم لتنفيذ أجندتها ومقارعة خصومها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيه صحف ومواقع عربية ودولية عن تورط جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية باليمن ودولة قطر في تنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد ، كما سبق لأمن عدن وقوات التحالف العربي التأكيد على ذلك في أكثر من مناسبة .

وفي سياق متصل كان المجلس الإنتقالي الجنوبي أعلن قبل فعالية كبرى بعدن قبل أشهر ، عن حظر نشاط جماعة الإخوان في عدن وبقية المحافظات الجنوبية باليمن ، لما تمثله تلك الجماعة وإذرعها السياسية من تهديد على المنطقة برمتها .

اتبعنا على فيسبوك