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اخبار المحافظات

مواطنو خورمكسر سئمنا تواجد جماعات مسلحة مجهولة ونناشد التحالف لدعم الامن لبسط نفوذه على كامل المديرية

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 11:23 صباحاً

 

ناشد مواطنون من سكان مدينة خور مكسر بعدن، قوات التحالف العربي بمساندة أمن عدن لبسط نفوذه على كامل المديرية.

وقال المواطنون الذين تحدثوا اثناء هجوم ارهابي شهدته ادارة الامن بخور مكسر، ان خور مكسر تعاني من اوضاع امنية سيئة جراء انتشار جماعات مسلحة مشبوهة جعلت من بعض احياء خور مكسر وكرا للسلاح وجماعات مشبوهة تتنقل في احياء المديرية.

واكدوا انه لابد من ان يسبط أمن عدن على كامل مديرية خور مكسر، غير مستبعدين ان تكون السيارة المفخخة التي استهدفت امن خور مكسر والبحث الجنائي قد تم تجهيزها داخل المدينة وفي أوكار الجماعات المسلحة .

مشيرين ان الامن هو اساس الاستقرار، وان ابناء خور مكسر يرفضون أي زعزعة لأمن مديريتهم من قبل أي مسلحين مجهولين وربما ينتمون لجماعات ارهابية.

 

واستغرب المواطنون تواجد قوات معسكر بدر وقوات اخرى تابعة للجيش، لم تنفذ يوما أي عمليات قبض على المسلحين المشبوهين المتواجدين بخور مكسر.

وشهدت مدينة خور مكسر منذ صباح يوم الأحد هجوما انغماسياً من قبل ارهابيين استهدفت ادارة امن عدن والبحث الجنائي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من الجنود .

واشد المواطنين بتضحيات قوات الامن بعدن والتي قدم الجنود من اجل تأمين عدن ملاحم بطولية ضد الارهاب والجماعات التابعة لهم. سواء في عملية التصدي للهجوم الذي استهدف مقر البحث الجنائي او العمليات الارهابية السابقة.

 

وتعيش خور مكسر اوضاعا امنية غير مستقرة في ظل تواجد جماعات ارهابية ومسلحين مشبوهين في عدد من احياء المديرية.

 

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