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ياسين نعمان : قوات الأمن أثبتت أنها تتفوق على كل المخاطر التي تتعرض لها عدن

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شبوه برس - خاص - لندن
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 09:41 صباحاً

 

قال الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن في لندن  ان الحادث الإرهابي الذي استهدف إدارة البحث الجنائي بحي خور مكسر  قد فشل في تحقيق الهدف الذي اعد له بدعم كبير .

وأكد سفير اليمن في لندن في منشور له رصده موقع "شبوه برس" أن قوات الأمن أثبتت أنها تتفوق على المخاطر التي تتعرض لها عدن  .

جاء ذلك في تعليق للدكتور ياسين سعيد نعمان على العملية الإرهابية التي استهدفت إدارة البحث الجنائي بحي خور مكسر وسط عدن أمس الأحد عبر منشور مطول بصفحته الشخصية على فيسبوك .

 

 الدكتور ياسين سعيد نعمان  قال في منشوره أيضا : من وجهة نظري أن هذا الحادث بالرغم من بشاعته وحجمه الكبير الذي أعد له بدعم كبير قد فشل في تحقيق الهدف الذي صمم من أجله .

 

 وأضاف في نفس المنشور ذاته " لقد أثبتت القوى التي تحمي أمن عدن أنها تتأهل على نحو يتفوق على المخاطر التي تتعرض لها هذه المدينة ، كما أن تفاعل المجتمع قدم هو الآخر الدليل على أن الامن قضية مجتمعية أيضاً ، وهو ما يعني في معادلة السياسة والامن" .

 

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