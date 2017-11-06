الزيود يطردون الجنود الحضارم من معسكرات الإحتلال في بلادهم وادي حضرموت (صور مهينة)

قامت قيادة المنطقة العسكرية الأولى المحتلة لوادي حضرموت منذ حرب العدوان على الجنوب عام 1994م بطرد المئات من الجنود الحضارم من معسكراتها في عاصمة وادي حضرموت مدينة سيئون .

قوات الإحتلال تتكون في غالبيتها من الزيود اليمنيين من محافظة عمران وقبيلة بني مطر المجاورة لصنعاء ويقودها ظاهرا ورسميا صالح طيمس الكازمي الجنوبي بينما القيادة الحقيقة لإركان المنطقة الزيدي "يحي أبو عوجا .

طرد الجنود الحضارم الجدد من المنطقه الاولى في سيؤن أتى بعد إذلالهم لعدة أشهر بدون إعاشة وعدم صرف أي رواتب وهم اهل الارض بينما العسكر الزيود يقبضون مرتباتهم تاريخ 25 من كل شهر ميلادي .

عصام حبريش الكثيري وكيل الوادي وعصبته ليس لهم من شغل أو شاغل إلا نيل الرضى من قائد الإحتلال اللواء علي محسن الأحمر

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