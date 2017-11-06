الخبير العسكري “إبراهيم ال مرعي” الجهد المبذول من الجيش اليمني مخجل

قال الخبير الاستراتيجي السعودي إبراهيم ال مرعي ان دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لاستعادة الشرعية في اليمن: الشهداء، المليارات من الدولارات، الدعم العسكري، التسليح والتدريب .

وأضاف في سلسلة تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" انه آن الأوان لتوجه دول التحالف رسالة واضح وصريحة للشرعية اليمنية ولرئاسة الأركان اليمنية: الجهد المبذول من قبل الجيش اليمني متواضع ومخجل.

وأضاف: لم يقدم الجيش اليمني عملاً يرتقي لمستوى التحدي والطموح، ويتناسب مع التسليح والقدرات التي وفرت له.

وقال انه في ميزان القوى، الجيش اليمني يتفوق على ميليشيات الانقلاب بمراحل، ولديه دعم جوي، وتأخره في تحقيق نتائج على الأرض غير مقبول ويطرح تساؤلات عديدة.

وأضاف : يجب أن تكون بوصلة الشرعية اليمنية باتجاه صنعاء ولا شئ سوى صنعاء.

وأردف انه لا يمكن للجيش اليمني أن ينتظر دول التحالف للقيام بعمليات عسكرية نيابة عنه وهو قادر تماما على القيام بها.

وقال في سلسلة التغريدات ان صنعاء و٩محافظات أخرى مازالت تحت سيطرة الانقلاب، ولا يمكن تحرير هافي ظل حالة الترهل والخمول التي تعيشها مؤسسات الشرعية اليمنية المدنية والعسكرية.

وأضاف ان دول التحالف تدرك مدى الدعم الذي تقدمه ايران وقطر وحزب الله لميليشيات الانقلاب في اليمن، وهو تحد ممكن التغلب عليه بتظافر جهود الشرعية مع التحالف.

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