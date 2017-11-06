سياسي جنوبي : لماذا أراد الإرهابيون إخراج سجناء من أمن عدن ولم تدن الشرعية وأحزابها العمل الإجرامي

تساءل سياسي جنوبي في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" فحواها ..لماذا أراد الإرهابيون إخراج سجناء من إدارة الأمن ولماذا لم نسمع إدانة من حكومة الشرعية واحزابها لهذا العمل الجبان ام ان الامر قد اختلط على بعضهم؟

وقال الدكتور"حسين لقور بن عيدان" في تغريدات أخرى عندما تقرأ ما تكتبه بعض مواقع تابعة لحزب الاصلاح و انصاره في مواقع التواصل الاجتماعي عن الهجوم الإرهابي الغادر على قيادة امن عدن والتشفي بما جرى يصبح لديك اليقين ان هؤلاء ليس لهم من أخلاق السياسة و لا الاختلاف شيء .

وقال "بن عيدان" : فهم على استعداد لقبول قتل المئات كما فعلوها في مناسبات في أكثر من قطر عربي لاجل تحقيق نصر سياسي هزيل لن يأتي لهم.

و يوم عن يوم تبخر حلمهم في الهيمنة على العالم العربي بعد ما اثبتوا واثبتت كل ادبياتهم وليس آخرها وثائق أسامة بن لادن التي تؤكد ارتباطه بحركة الاخوان المسلمين انهم فعلا هم منبع الارهاب مع الخمينية الفارسية الذي دمر الأمة في خلال العقود الثلاثة الماضية.

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