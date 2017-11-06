علي محسن و‘‘عفاش‘‘ يخسرون ثاني أكبر معاقلهم في أبين

عدن: بسام القاضي

أطاح الأمن اليمني(الحزام الأمني الجنوبي)، أمس، بمعسكر بن لادن الإرهابي، ثاني أكبر معاقل لعفاش والاحمر في جزيرة العرب الإرهابي الواقع بجبال المحفد الحدودية بين محافظتي شبوة وأبين شرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأوضح العميد منير اليافعي أبو اليمامة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قوات مشتركة من الحزام الأمني و«اللواء الأول - دعم وإسناد» سيطرت بالكامل على معسكر بن لادن، بمدينة المحفد الجبلية، وقال: «نفذت قواتنا هجوماً عسكرياً ضخماً على جبال المحفد الوعرة، وعقب معركة عنيفة مع عناصر التنظيمات الإرهابية، تمكّنّا من إحكام قبضتنا العسكرية والسيطرة الكلية على معسكر بن لادن الاستراتيجي الذي ظلت (قيادتهم) تتخذه مركزاً لتدريب عناصرها لاستهداف القوات الأمنية في محافظة أبين والمحافظات المجاورة لها عدن ولحج وشبوة، مضيفاً: «خلال العملية العسكرية والسيطرة على معسكر بن لادن بجبال المحفد، تم ضبط معامل لصناعة المتفجرات والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وأسلحة متنوعة وقذائف (آر بي جي) والهاون وصواعق ومواد تصنيع شديدة الانفجار».

وتابع: «الجماعات العفاشيه اتخذت من معسكر بن لادن مأوى لكثير من عناصر (قوها ) الفارين من المحافظات المجاورة بمحافظة أبين، كون المعسكر الذي يقع في منطقة شديدة الوعورة، ويعتبر موقعه آمناً لـ(لانصارهم)؛ كونه بعيداً عن أنظار القوات الأمنية بالمنطقة».

وذكر اليافعي أن قواته وعقب ساعات من السيطرة على معسكر «العفافيش» في المحفد، «نفَّذَت حملات دهم لمنزل قيادي بالتنظيم يدعي الأمير صالح الأكوع، اذراه الاايمن لعفاش وهو من أخطر وأكبر قياداته في المحفد ومحافظة أبين عامة، وذلك بناء على عمل استخباراتي منذ أشهر»، وقال: «داهمت القوات الأمنية منزله وضبطت متفجرات بكميات ضخمة وأسلحة ومواد لصناعة الأحزمة الناسفة وأجهزة اتصالات».

وقال قائد اللواء الأول دعم وإسناد إن القوات الأمنية المشتركة مع قوات الحزام الأمني مستمرة في ملاحقة الإرهابيين في جبال المحفد بالتنسيق مع قوات النخبة الشبوانية؛ كون جبال المحفد الوعرة التي تقع بين محافظتي شبوة وأبين تُعدّ سابقاً من أكبر معاقل التنظيمات الإحمري بالمنطقة.

وكانت حملات أمنية وعسكرية مدعومة من التحالف قد نجحت، الأسبوع الماضي، في تطهير مديرية المحفد من عناصر «الامن المركزي ولحرس» بوصفها آخر منطقة ومعقل للجيوب العفاشيه الفارة من بقية مدن المحافظة، حيث تفرض قوات الأمن انتشارها وسيطرتها على كامل مديريات محافظة أبين، وكذا الخط الساحلي، وسط حملات دهم واعتقالات للخلايا العفاشيه في مديريات أبين الساحلية والجبلية والمناطق الوسطى.

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