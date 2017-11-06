بيحان تناديكم فهل من مجيب ؟!!

وردني إتصال من صديق وزميل عزيز من ابناء بيحان الصمود بعد إنقطاع دام فتره بسبب مشاغل الدنيا ومصايب الحرب في البلاد

رحب وسلم وعبر عن الشوق بكل معاني الصداقة الصادقة والمودة الباقية وقبل ان نكمل حديثنا البيني وجه سؤال بدون سابق انذار بالقول اين انتم يا ابناء ردفان ؟ تقاتلون لاجل تحرير المخاء وبيحان ترزح تحت وطأة المحتل ! هنا الثروة هنا الجنوب هنا الابطال التي تحتاج الى الدعم والمساندة والمساعدة ،هنا اخوانكم واهلكم وارضكم فلماذا لا تتلبون نداءنا وتسمعونا صوتنا وتساعدوننا على تحرير ارضنا ؟!

وصلت كلماته الى نواة القلب وشعرت بالحزن فكم قدمت ردفان خصوصاً والجنوب عموماً من ابطال قرباناً لاجل تحرير المخاء والساحل ،،أليست بيحان احق بذالك ؟

رسالة الى قيادات الجنوب جمعاً والى قيادات المجلس الانتقالي على وجه الخصوص ،،رسالة للشرفاء من المهره الى باب المندب ان هلموا لمساندة اهلكم في شبوة لتحرير بيحان فشبوة مليئة بالابطال والرجال ولكن لا ينبغي ان نتركهم يواجهون العدو منفردين فإن لم نساعدهم ونلبي دعوتهم فمن سيسمع صوتهم غيرنا .

اتمنئ ان نجد استجابة لنداء الوطن واستغاثة الشرفاء فالجنوب جسداً واحد اذا تداعت له بيحان اصيب باقي الجسم بالسهر والحمئ حتئ تنال بيحان حريتها وتطرد المحتل واذنابة من على ترابها الطاهر

م. جمال الردفاني

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