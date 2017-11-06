رابطة الجنوب العربي : يتهم مراكز النفوذ في صنعاء بالوقوف خلف العملية الإرهابية في عدن

صدر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيانا حول العملية الإرهابية التي تعرض لها البحث الجنائي في أمن عدن تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن التفجير الإرهابي الاجرامي في "خور مكسر" بعاصمة الجنوب العربي عدن جاء بعد تمهيد مراكز نفوذ صنعاء التي تسهل لمثل هذه المنظمات الأجرامية.. وإن لدينا مؤشرات منذ تحرير عدن عن نوايا وتخطيط تلك المراكز النافذة لتفجير الأوضاع في الجنوب العربي.

لقد استخدموا كل الوسائل لإشعال فتنة جنوبية جنوبية وساندتهم في هذا بعض وسائل الإعلام الجنوبية دون إدراك ..ولكن فشلوا في ذلك فحركوا ورقتهم الأخرى ... ورقة المسميات الإرهابية فاختاروا "داعش" بعد نجاح الأمن في تحجيم "القاعدة" ، فداعش لا بناء تنظيمي يجمعها بل يستطيع ارتكاب تلك الجرائم كل من يريد انتهاج منهجها الوحشي وينسبها لها.

إن لدينا مؤشرات منذ أكثر من عامين أن مراكز قوى صنعاء ،المعروفة بصلاتها بالإرهاب ، تخطط لتصفية القيادات الجنوبية التي تناضل لتحقيق استقلال الجنوب العربي وبناء دولته... وتخطط لإشعال الفتن للوصول إلى انهيار شامل للأمن في الجنوب العربي لأفشال قياداته ولإفشال التحالف العربي في الجنوب لتتهيأ لهم الفرصة للعودة بقواتهم إلى الجنوب العربي وللأسف بتعاون مع قيادات تنتمي جغرافيا للجنوب... وكل هدفهم إفشال ثورة الجنوب العربي هدفا وهوية ودولة...

إن المؤامرة واضحة وتستخدم مراكز نفوذ صنعاء كل أدواتها لتمويل الإرهابيين وإدخالهم وتسهيل تحركاتهم من خلال نفوذهم ومن خلال ماتبقى لهم من وحدات عسكرية في مناطق محدودة في الجنوب العربي مثل حضرموت الداخل وأجزاء من المهرة وبيحان ومكيراس... ولا غرابة أنهم يختلفون ويتصارعون على السلطة في صنعاء ولكنهم يتفقون على إعادة إحتلال الجنوب العربي ، ولا يهم إن أضافوه إلى نفوذ دولة ولاية الفقية في إيران.

إن علينا في الجنوب العربي أن ندرك هذه المؤامرت ونقف ضدها وننبذ من يقف مع مراكز نفوذ صنعاء وإيران أيا كان موقعه في أطراف الصراع على السلطة في صنعاء.

ونناشد الأشقاء في التحالف العربي أن يقفوا مع شعب الجنوب العربي الذي تتطابق مصالحه مع مصالحهم والذي واجه ويواجه الخصوم المشتركين والذي حقق بدعمهم الإنتصار الحقيقي الوحيد ضد هؤلاء الخصوم. وأن لا مجال لحماية المنطقة والأمة ،بل لحماية اليمن الشقيق وتقليص نفوذ إيران فيه ، دون تأمين الجنوب العربي وتحقيق أهداف شعبه ، هويةً واستقلالاً ودولةً.

ونناشد شعبنا الصامد الصابر أن يضم الصفوف ويعمل بكل السبل للمساهمة في حماية أرضه من هذه المؤامرات وأن ينبذ كل من يثير الفتن بين صفوفه وكل من يحاول تشويه دور التحالف العربي الذي يسعى اليه كل خصوم الجنوب العربي وقضيته. والله غالب على أمره

حزب رابطة الجنوب العربي الحر - الرابطة

عدن 5 نوفمبر 2017م

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