منذ
الإعتراف بالفشل أول خطوة نحو النصر
  إن تستطيع عصابة مداهمة معسكر وتستولي عليه بعد تنفيذ العمل الإنتحاري الأول في تفجير البوابة ثم تتغلغل الى العمق في أروقة مباني معسكر البحث الجنائي يدل دلالة واضحة على فشل العمل الإستخباري أولآ او إختراق منظومته....   وثانيآ فشل القيادة الأمنية في تقدير الموقف الصعب
منذ دقيقه
تقرير عن الهجوم الإرهابي : ‘‘داعش‘‘ داخل إدارة أمن عدن ..الأهداف والتداعيات
  (البعد الرابع يرصد ويحلل مجزرة الاحد)  نجح الارهاب مجددا بتسجيل حضوره الدامي في قلب العاصمة عدن ، لكن اهدافه النهائية لم تزل معلقة بعد ان نجحت قوات الامن في احتواء هذه الهجمة الشرسة رغم الخسائر البشرية الباهظة التي وصلت الى حد عشرين مجنداً استشهدوا  وهم ينازلون
منذ 3 دقائق
رابطة الجنوب العربي : يتهم مراكز النفوذ في صنعاء بالوقوف خلف العملية الإرهابية في عدن
  صدر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيانا حول العملية الإرهابية التي تعرض لها البحث الجنائي في أمن عدن تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :   بسم الله الرحمن الرحيم   إن التفجير الإرهابي الاجرامي في "خور مكسر" بعاصمة الجنوب العربي عدن جاء بعد تمهيد مراكز
منذ ساعه و 51 دقيقه
تعرف على عشر مميزات للحكومة الشرعية اليمنية ...!
  ● لا يوجد حكومة في العالم تجعل من مقرها  مركز عمليات لتخريب الخدمات إلا حكومة الشرعية . ● لا يوجد حكومة بالعالم يقول وزير خارجيتها أن الاستقرار سوف يساعد على الإنفصال وان الفوضى تؤمن الوحدة إلا حكومة الشرعية . ● لا يوجد حكومة بالعالم لا تصرف رواتب موظفي الدولة إلا
منذ ساعه و 53 دقيقه
الشيخ عبدالعزيز الجفري يصف منفذي هجوم عدن بـ ليس لديهم مشروع اخر....سوى الموت لاسواه
  أصدر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة قائد المقاومة الجنوبية شبوه بيانا حول العملية الإجرامية التي نفذتها عناصر الإرهاب في مقر البحث الجنائي بأمن عدن تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :   بسم الله الرحمن الرحيم   # ليس لديهم
الرئيسية اخبار المحافظات رابطة الجنوب العربي : يتهم مراكز النفوذ في صنعاء بالوقوف خلف العملية الإرهابية في عدن
اخبار المحافظات

رابطة الجنوب العربي : يتهم مراكز النفوذ في صنعاء بالوقوف خلف العملية الإرهابية في عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 06 نوفمبر 2017 10:49 صباحاً
جثة الشهيدة إخلاص الحسني بعد ذبحها بالسكين في مقر البحث الجنائي الأحد 5نوفمبر 2017م

 

صدر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيانا حول العملية الإرهابية التي تعرض لها البحث الجنائي في أمن عدن تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن التفجير الإرهابي الاجرامي في "خور مكسر" بعاصمة الجنوب العربي عدن جاء بعد تمهيد مراكز نفوذ صنعاء التي تسهل لمثل هذه المنظمات الأجرامية.. وإن لدينا مؤشرات منذ  تحرير عدن عن نوايا وتخطيط تلك المراكز النافذة لتفجير الأوضاع في الجنوب العربي.

   لقد استخدموا كل الوسائل لإشعال فتنة جنوبية جنوبية وساندتهم في هذا بعض وسائل الإعلام الجنوبية دون إدراك ..ولكن فشلوا في ذلك فحركوا ورقتهم الأخرى ... ورقة المسميات الإرهابية فاختاروا "داعش" بعد نجاح الأمن في تحجيم "القاعدة" ، فداعش لا بناء تنظيمي يجمعها بل يستطيع ارتكاب تلك الجرائم كل من يريد انتهاج منهجها الوحشي وينسبها لها. 

   إن لدينا مؤشرات منذ أكثر من عامين أن مراكز قوى صنعاء ،المعروفة بصلاتها بالإرهاب ، تخطط لتصفية القيادات الجنوبية التي تناضل لتحقيق استقلال الجنوب العربي وبناء دولته... وتخطط لإشعال الفتن للوصول إلى انهيار شامل للأمن في الجنوب العربي لأفشال قياداته ولإفشال التحالف العربي في الجنوب لتتهيأ لهم الفرصة للعودة بقواتهم إلى الجنوب العربي وللأسف بتعاون مع قيادات تنتمي جغرافيا للجنوب... وكل هدفهم إفشال ثورة الجنوب العربي هدفا وهوية ودولة...

   إن المؤامرة واضحة وتستخدم مراكز نفوذ صنعاء كل أدواتها لتمويل الإرهابيين وإدخالهم وتسهيل تحركاتهم من خلال نفوذهم ومن خلال ماتبقى لهم من وحدات عسكرية في مناطق محدودة في الجنوب العربي مثل حضرموت الداخل وأجزاء من المهرة وبيحان ومكيراس... ولا غرابة أنهم يختلفون ويتصارعون على السلطة في صنعاء ولكنهم يتفقون على إعادة إحتلال الجنوب العربي ، ولا يهم إن أضافوه إلى نفوذ دولة ولاية الفقية في إيران.

   إن علينا في الجنوب العربي أن ندرك هذه المؤامرت ونقف ضدها وننبذ من يقف مع مراكز نفوذ صنعاء وإيران أيا كان موقعه في أطراف الصراع على السلطة في صنعاء.

   ونناشد الأشقاء في التحالف العربي أن يقفوا مع شعب الجنوب العربي الذي تتطابق مصالحه مع مصالحهم والذي واجه ويواجه الخصوم المشتركين والذي حقق بدعمهم الإنتصار الحقيقي الوحيد ضد هؤلاء الخصوم. وأن لا مجال لحماية المنطقة والأمة ،بل لحماية اليمن الشقيق وتقليص نفوذ إيران فيه ، دون تأمين الجنوب العربي وتحقيق أهداف شعبه ، هويةً واستقلالاً ودولةً.

   ونناشد شعبنا الصامد الصابر أن يضم الصفوف ويعمل بكل السبل للمساهمة في حماية أرضه من هذه المؤامرات وأن ينبذ كل من يثير الفتن بين صفوفه وكل من يحاول تشويه دور التحالف العربي الذي يسعى اليه كل خصوم الجنوب العربي وقضيته. والله غالب على أمره

 

حزب رابطة الجنوب العربي الحر - الرابطة

 

عدن  5 نوفمبر 2017م

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة