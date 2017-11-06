تعرف على عشر مميزات للحكومة الشرعية اليمنية ...!

● لا يوجد حكومة في العالم تجعل من مقرها مركز عمليات لتخريب الخدمات إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة بالعالم يقول وزير خارجيتها أن الاستقرار سوف يساعد على الإنفصال وان الفوضى تؤمن الوحدة إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة بالعالم لا تصرف رواتب موظفي الدولة إلا بتوجيهات من الرئيس إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة بالعالم ترقي شخصيات إلى مرتبة وزير لمجرد أنه سب و أساء لخصومها في مواقع التواصل الاجتماعي إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة في العالم كل وزير فيها يوظف أقاربه وأصدقائه في وزارته إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة في العالم تنهب المساعدات الدولية المقدمة للفقراء إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة في العالم تعوض الوزراء المسؤلين على الخدمات بسبب عدم وجود دخل في وزاراتهم وتعينهم رؤساء لجان عسكرية إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة في العالم يتم تكريمها في مسارح الرقص والغناء وهي في حرب ضارية إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة في العالم عندما يأتيها أي شخص منسحب وكان يقاتل مع الخصم فيتم تعيينه في مناصب عليا بدلا عن محاكمته إلا حكومة الشرعية .

● لا يوجد حكومة في العالم تصرف ملايين الدولارات على علاج أولاد المسؤولين وتترك الجرحى ممن جرحوا وهم يقاتلون العدو في الجبهات لتعالجهم دوله أخرى إلا حكومة الشرعية .

#وضاح_بن_عطية

اتبعنا على فيسبوك