الشيخ عبدالعزيز الجفري يصف منفذي هجوم عدن بـ ليس لديهم مشروع اخر....سوى الموت لاسواه

أصدر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة قائد المقاومة الجنوبية شبوه بيانا حول العملية الإجرامية التي نفذتها عناصر الإرهاب في مقر البحث الجنائي بأمن عدن تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :

بسم الله الرحمن الرحيم

# ليس لديهم مشروع اخر....

هو الموت لاسواه،،

ثقافة رضعوها وتغذت بها عقولهم وأجسادهم فأصبحوا ادوات لصناعة الموت لاغير..!

ليس لديهم لغة غيرها مهما تدثروا زيفآ بالدين .. الواقع يفضحهم ويعريهم ..

لادين ولا أخلاق ولا إنسانيه لديهم.

تفجير وتدمير وقتل وكراهية وحقد ..

# لايعلمون الناس آية كريمة او حديث شريف اوخلق كريم وسلوك نبيل.

بل يحشون أتباعهم حشوآ بأفكار الكرهه والعداء للمجتمع المدني المسلم ويعلمونهم طرق ووسائل القتل والتفجير والخراب للمجتمع الانساني.

# ولانهم لايملكون هدفآ من أي نوع .. لاديني ولاأخلاقي ولا أنساني ..

ولاشي لديهم سوى القتل والقتل فقط.. فقد أصبحوا أدوات للقتل فقط ووسائل للموت لاغير يستخدمها غيرهم متى شأووا وتطلبت اهدافهم الخبيثة في اغراق المجتمعات المسلمه في بؤر الفوضى والخراب ..

فياتي هنا دورهم الذي عاشوا له وكرسوا حياتهم لاجله.. فينفجروا قنابل موقوته مخلفين الموت وزارعين الخوف والرعب للمجتمعات الآمنه.

# هذا ما أظهرتة العملية الإرهابية القبيحه قبح منفذيها ومن ورائهم ..

والتي إستهدفت مقر البحث الجنائي بخورمكسر هذا اليوم الاحد 5 نوفمبر 2017 م وراح ضحيتها عدد كبير من رجال الأمن البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لأبنائة ..رحمة ربي تغشى ابطالنا الشهداء ولارحمة ولاعزاء لادوات القتل ووسائل التدمير والخراب.

# إن هذه العملية بحجمها وعدد منفذيها ومكانها وكمية الأدوات والوسائل التفجيرية التي أستخدمت فيها تكشف لنا أن بؤر الارهاب ليست بعيد عنا ولاهي التي تسكن الشعاب البعيدة بل أنها قريبة منا وقريبة جدآ ولها من يخفيهاويحميها ويوفر لها ادوات البقاء والنماء .!!

# إن التباطؤ في إقتلاع هذه البؤر الارهابية التي اصبحت خلايا سرطانية سيؤدي الى ماهو أفضع وامر. فالله الله برأس الحية وجحورها وأطرافها ولاتهاون ولاتباطؤ في التعامل الحازم معها والقضاء التام عليها وعلى من يخفيها ويغذيها.

# ونحن ندين ونستنكر بأشد عبارات الادانة والاستنكار هذه الجريمة الارهابية البشعه ...فإننا نهيب بكل رجال وقطاعات الامن الجنوبية بمختلف وحداته اليقضة والإنتباه والرصد والمتابعه.. والعمل الجاد المدروس لإستئصال جراثيم الموت الإرهابية ،، داعيين كل ابناء الجنوب العربي في عدن وبقية المحافظات العمل يدآ بيد مع رجال الامن والمشاركة الفعليه لمحاربة قوى الشر والارهاب التي تعمل ليل نهار لنشر القتل والفوضى والارهاب في مجتمعنا الجنوبي.

وبالتكاتف والتعاون المسؤول من قبل الجميع سنقضي باذن الله على دعاة وقوى الشر وادوات ووسائل الموت الارهابية.

الرحمة والمغفرة لشهداء الفداء والتضحية من ابناء الجنوب العربي.

الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

حفظ الله الجنوب العربي ورجال أمنه ومواطنيه..

.عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري

رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة

قائد المقاومة الجنوبية شبوة

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