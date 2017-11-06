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العمل الارهابي بخور مكسر يوم أمس يتزامن مع حملة اعلامية مساندة للارهابيين

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 06 نوفمبر 2017 08:50 صباحاً

 

ظهر العديد من الاعلاميين ووسائل الاعلام الممولة من جهات حكومية تابعة للشرعية، كداعمين للهجوم الارهابي الذي استهدف اداة البحث الجنائي بخور مكسر.

 

ويتعرض امن عدن لحملة اعلامية عدائية تشنها وسائل اعلام الاصلاح والصحف والمواقع التابعة للشرعية، الا ان اليوم انكشف اعلاميون جدد ظهروا داعمين اعلاميا للتفجير الارهابي الذي استهدف مبنى البحث بخور مكسر واستشهد وجرح فيه عدد من رجال الامن.

 

وظهر اعلاميون منتمين بشكل مباشر او غير مباشر لحزبي المؤتمر والاصلاح كداعمين للهجوم الارهابي، مما يؤكد العلاقة بين الهجوم على امن عدن وقناة الجزيرة وتنظيمي داعش والقاعدة.

 

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