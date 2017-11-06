لتفادي معرفتهم بفسادها وتدهور الاوضاع.. الشرعية منعت الصحفيين الاجانب من زيارة عدن ونقلتهم مباشرة الى مأرب

كشف مصدر مسؤول بعدن، ان اوامر عليا من حكومة الشرعية، وجهت بمنع أي تواجد للصحفيين الاجانب في عدن، ونقلهم مباشرة الى مأرب، لتفادي معرفتهم بفساد الشرعية وتدهور اضاع عدن.

واكد المصدر، ان 22 صحفياً اجنبياً وصلوا الى مطار عدن أمس، للإطلاع على الاوضاع الميدانية في عدن ومختلف ارجاء اليمن، إلا ان اوامر حكومية صدرت بمنع أي تواجد لهم في عدن، خشية من لقاء اولئك الصحفيين بالمواطنين في عدن او المحافظات الجنوبية المحررة.

واضاف، ان السبب في نقل الصحفيين الاجانب من مطار عدن الى مأرب مباشرة، جاء لمنع معرفة الصحفيين بمعاناة الناس في عدن والجنوب وما ارتكبته الشرعية من ممارسات تعذيب بحق الناس من خلال انهيار الخدمات ومنع النهوض بها، وهو ما يعد مخالفة لكل القوانين الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وتعاني عدن ومحافظات الجنوب المحررة من اوضاعا منهارة جراء فشل الشرعية في تأدية واجباتها في طل غياب تام لوسائل الاعلام الدولية وحتى المنظمات الحقوقية.

وبات المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية يفتقرون الى ابسط الخدمات، وذلك بسبب فشل الحكومة الشرعية منجهة، وممارسات بعض القوى والنافذين المحسوبين على الشرعية اسلوب التعذيب الجماعي وافتعال ازمات المشتقات النفطية، بعد ان باتت الاوضاع الامنية مستقرة بفضل جهود الجنوبيين ونجاحهم الكبير في مكافحة الارهاب.

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