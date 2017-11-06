منذ دقيقتان
تعرف على عشر مميزات للحكومة الشرعية اليمنية ...!
  ● لا يوجد حكومة في العالم تجعل من مقرها  مركز عمليات لتخريب الخدمات إلا حكومة الشرعية . ● لا يوجد حكومة بالعالم يقول وزير خارجيتها أن الاستقرار سوف يساعد على الإنفصال وان الفوضى تؤمن الوحدة إلا حكومة الشرعية . ● لا يوجد حكومة بالعالم لا تصرف رواتب موظفي الدولة إلا
منذ 4 دقائق
الشيخ عبدالعزيز الجفري يصف منفذي هجوم عدن بـ ليس لديهم مشروع اخر....سوى الموت لاسواه
  أصدر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة قائد المقاومة الجنوبية شبوه بيانا حول العملية الإجرامية التي نفذتها عناصر الإرهاب في مقر البحث الجنائي بأمن عدن تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :   بسم الله الرحمن الرحيم   # ليس لديهم
منذ 14 دقيقه
العمل الارهابي بخور مكسر يوم أمس يتزامن مع حملة اعلامية مساندة للارهابيين
  ظهر العديد من الاعلاميين ووسائل الاعلام الممولة من جهات حكومية تابعة للشرعية، كداعمين للهجوم الارهابي الذي استهدف اداة البحث الجنائي بخور مكسر.   ويتعرض امن عدن لحملة اعلامية عدائية تشنها وسائل اعلام الاصلاح والصحف والمواقع التابعة للشرعية، الا ان اليوم انكشف
منذ 52 دقيقه
لتفادي معرفتهم بفسادها وتدهور الاوضاع.. الشرعية منعت الصحفيين الاجانب من زيارة عدن ونقلتهم مباشرة الى مأرب
  كشف مصدر مسؤول بعدن، ان اوامر عليا من حكومة الشرعية، وجهت بمنع أي تواجد للصحفيين الاجانب في عدن، ونقلهم مباشرة الى مأرب، لتفادي معرفتهم بفساد الشرعية وتدهور اضاع عدن. واكد المصدر، ان 22 صحفياً اجنبياً وصلوا الى مطار عدن أمس، للإطلاع على الاوضاع الميدانية في عدن ومختلف
منذ 56 دقيقه
التحالف يغلق جميع منافذ اليمن ويدعو البعثات الدبلوماسية لمغادرة مناطق سيطرة الانقلابيين
  أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية الحوثية التي استهدفت الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة "عدوان إيراني مباشر على السعودية".   وأكد بيان لقيادة التحالف على حق
الرئيسية اخبار المحافظات لتفادي معرفتهم بفسادها وتدهور الاوضاع.. الشرعية منعت الصحفيين الاجانب من زيارة عدن ونقلتهم مباشرة الى مأرب
اخبار المحافظات

لتفادي معرفتهم بفسادها وتدهور الاوضاع.. الشرعية منعت الصحفيين الاجانب من زيارة عدن ونقلتهم مباشرة الى مأرب

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 06 نوفمبر 2017 08:11 صباحاً

 

كشف مصدر مسؤول بعدن، ان اوامر عليا من حكومة الشرعية، وجهت بمنع أي تواجد للصحفيين الاجانب في عدن، ونقلهم مباشرة الى مأرب، لتفادي معرفتهم بفساد الشرعية وتدهور اضاع عدن.

واكد المصدر، ان 22 صحفياً اجنبياً وصلوا الى مطار عدن أمس، للإطلاع على الاوضاع الميدانية في عدن ومختلف ارجاء اليمن، إلا ان اوامر حكومية صدرت بمنع أي تواجد لهم في عدن، خشية من لقاء اولئك الصحفيين بالمواطنين في عدن او المحافظات الجنوبية المحررة.

 

 واضاف، ان السبب في نقل الصحفيين الاجانب من مطار عدن الى مأرب مباشرة، جاء لمنع  معرفة الصحفيين بمعاناة الناس في عدن والجنوب وما ارتكبته الشرعية من ممارسات تعذيب بحق الناس من خلال انهيار الخدمات ومنع النهوض بها، وهو ما يعد مخالفة لكل القوانين الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

 

 وتعاني عدن ومحافظات الجنوب المحررة من اوضاعا منهارة جراء فشل الشرعية في تأدية واجباتها في طل غياب تام لوسائل الاعلام الدولية وحتى المنظمات الحقوقية.

 

وبات المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية يفتقرون الى ابسط الخدمات،  وذلك بسبب فشل الحكومة الشرعية منجهة، وممارسات بعض القوى والنافذين المحسوبين على الشرعية اسلوب التعذيب الجماعي وافتعال ازمات المشتقات النفطية، بعد ان باتت الاوضاع الامنية مستقرة بفضل جهود الجنوبيين ونجاحهم الكبير في مكافحة الارهاب.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة