منذ دقيقه
لتفادي معرفتهم بفسادها وتدهور الاوضاع.. الشرعية منعت الصحفيين الاجانب من زيارة عدن ونقلتهم مباشرة الى مأرب
  كشف مصدر مسؤول بعدن، ان اوامر عليا من حكومة الشرعية، وجهت بمنع أي تواجد للصحفيين الاجانب في عدن، ونقلهم مباشرة الى مأرب، لتفادي معرفتهم بفساد الشرعية وتدهور اضاع عدن. واكد المصدر، ان 22 صحفياً اجنبياً وصلوا الى مطار عدن أمس، للإطلاع على الاوضاع الميدانية في عدن ومختلف
منذ 4 دقائق
التحالف يغلق جميع منافذ اليمن ويدعو البعثات الدبلوماسية لمغادرة مناطق سيطرة الانقلابيين
  أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية الحوثية التي استهدفت الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة "عدوان إيراني مباشر على السعودية".   وأكد بيان لقيادة التحالف على حق
منذ 7 دقائق
العمليات الارهابية عادت الى عدن عقب الافراج عن معتقلين بأوامر من حكومة الشرعية وتنفيذ رئيس المحكمة العليا ‘‘الهتار‘‘
  قال مراقبون بعدن أن العملية الارهابية التي جرت اليوم بخور مكسر واستهدفت مبنى البحث الجنائي، عادت للظهور بعد عملية الافراج عن عشرات من المعتقلين الارهابيين الذين كانوا معتقلين خلال الفترة الماضية.   مراقبون أكدوا لـ شبوه برس - أن عملية الافراج عن معتقلين بشكل مفاجئ
منذ 9 ساعات و 40 دقيقه
ما بعد اليوم يجب أن لا يكون كما قبله !
  قد نختلف كجنوبيين لكن نحن جميعاً أعداء بنظر أعداء الجنوب وحتى نظرتهم لمن يتحالف معهم لن تكون إلا كعملاء وخونه . الجنوب الارض والانسان هو المستهدف ومن لا يكون اليوم في مرمى الهدف فسيكون هدفهم القادم . كجنوبيين لدينا قناعه راسخه أن الارهاب وأدواته هو واجهة لأهداف سياسية
منذ 9 ساعات و 44 دقيقه
من المسؤول عن ما يحدث لعدن اليوم؟!
  إنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في عدن. أربعون مهاجما مدججين بمختلف انواع الأسلحة! والعملية بدأت بتفجير سيارة مفخخة بكمية كبيرة جدا من المتفجرات. مع تمركز أكثر من 12 قناص في مباني محيطة استهدفوا كل
الرئيسية اخبار المحافظات التحالف يغلق جميع منافذ اليمن ويدعو البعثات الدبلوماسية لمغادرة مناطق سيطرة الانقلابيين
اخبار المحافظات

التحالف يغلق جميع منافذ اليمن ويدعو البعثات الدبلوماسية لمغادرة مناطق سيطرة الانقلابيين

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الاثنين 06 نوفمبر 2017 08:08 صباحاً

 

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية الحوثية التي استهدفت الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة "عدوان إيراني مباشر على السعودية".

 

وأكد بيان لقيادة التحالف على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أرضها وشعبها، ولذا فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

 

ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكاتها.

ودعا التحالف البعثات الدبلوماسية لعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة للشرعية اليمنية، كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة إيران على انتهاك القرار 2216.

 

وأهاب التحالف بكافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل التحالف التي ستعلن لاحقاً، كما حث حث أبناء الشعب اليمني والأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات.

 

وأشار البيان إلى مراعاة قيادة قوات التحالف استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءاتها المحدثة.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة