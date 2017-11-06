التحالف يغلق جميع منافذ اليمن ويدعو البعثات الدبلوماسية لمغادرة مناطق سيطرة الانقلابيين

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية الحوثية التي استهدفت الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة "عدوان إيراني مباشر على السعودية".

وأكد بيان لقيادة التحالف على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أرضها وشعبها، ولذا فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكاتها.

ودعا التحالف البعثات الدبلوماسية لعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة للشرعية اليمنية، كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة إيران على انتهاك القرار 2216.

وأهاب التحالف بكافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل التحالف التي ستعلن لاحقاً، كما حث حث أبناء الشعب اليمني والأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات.

وأشار البيان إلى مراعاة قيادة قوات التحالف استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءاتها المحدثة.

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