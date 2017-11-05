من المسؤول عن ما يحدث لعدن اليوم؟!

إنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في عدن. أربعون مهاجما مدججين بمختلف انواع الأسلحة! والعملية بدأت بتفجير سيارة مفخخة بكمية كبيرة جدا من المتفجرات. مع تمركز أكثر من 12 قناص في مباني محيطة استهدفوا كل ماتحرك عقب الانفجار ، بالتزامن مع هجوم راجل لعشرات الارهابيين تلا ذلك انغماس 3 سيارات محملة بالمسلحين المعركة التي حصلت داخل اروقة وغرف وساحة ادارة الأمن قوية جدا ووجها لوجه. الإرهابيون الآن يستخدمون سجناء سجن البحث (أصحاب القضايا الجنائية ) دروعا واقية .فيما قوات الأمن بقيادة اللواء شلال تحاصرهم من جميع الجهات .

وللأسف. الشديد. هناك 11 شهيدا و15ىجريحا في البريهي والجمهورية. وهناك عشرات الشهداء لاتزال جثثهم داخل مباني إدارة الامن

عملية معدة بإتقان شديد للسيطرة على ادارة أمن المحافظة ! ياترى هل هذي خلايا نائمة أم معارك قوى ومصالح تعبث بعدن العاصمة منذ تحريرها؟! ومن المسؤول عن هذا العبث الدامي بعدن وأهلها المسالمين العزل بعد بذلوا الغالي والرخيص من أجل تحريرها من برثن المليشات الحوثية الطائفية المدعومة من إيران منذ ثلاث سنوات مضت وعدن تدفع ضريبة صمودها وموقفها الأسطوري ؟! بينما صنعاء الانقلابية التي تحكم المليشيات الحوثية قبضتها عليها ترتع بالأمن ولأمان ! فمن المسؤول عما يحدث في عدن يادول التحالف العربي ويا حكومة شرعية ؟!

وكيف يمكن تفسير ما يحدث في عدن من منظر استراتيجية التحالف والعاصفة؟ ولصالح من يَصْب تحويل المعركة الى قلب المدينة المحررة منذ ثلاث سنوات؛ بينما صنعاء الحوثية الانقلابية الإيرانية المفترض أنها العدو الأول للتحالف والعاصفة ترسل صواريخها البالستية الى الرياض؟! ولماذا هذا الإصرار المقيت من كل أطراف الصراع المتخاصمة المتعددة في اليمن على كسر شوكة المقاومة ورأس حربتها الجنوبية في عقر دارها عدن وبتلك الطرق المتوحشة الغادرة ؟! وما الذي يفسر ترك عدن بعد ثلاثة سنوات من التحرير بدون أدنى ممكنات التأمين ؟! وكل محاولة لتبرير وتأويل هذه الجريمة الإرهابية الواسعة اليوم في عدن والصاق مسؤوليتها على القوى الانقلابية في صنعاء وخلاياها النائمة في عدن لا يعني الا شيئا واحدا الا وهو إعلان فشل دول التحالف العربي والشرعية اليمنية في التصدي للقوى الانقلابية القابضة على صنعاء بأمن وامان بل وقادرة على توجيه ضرباتها الى إي مكان في اليمن وخارجه؟!

الف رحمة ونور تغشى الشهداء الابرار

ولا نامت أعين القتلة والمتخاذلين والمتفرجين والشامتين!

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