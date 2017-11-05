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المجلس الإنتقالي الجنوبي ينعي شهداء العملية الإرهابية الغادرة التي أستهدفت أمن عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017 10:19 مساءً

 

ببالغ الحزن والأسى ينعى المجلس الإنتقالي الجنوبي شهداء إدارة أمن العاصمة عدن الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية واجبهم في سبيل الحفاظ على أمن وطمأنينة وسلامة المواطنين.

 

وبهذا المصاب الجلل يتقدم المجلس الإنتقالي الجنوبي بصادق العزاء والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

 

ويشيد المجلس الإنتقالي الجنوبي بالدور البطولي الذي تقوم به أجهزة الأمن الجنوبية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه، كما يستذكر المجلس التضحيات الجنوبية العظيمة في هذا الشأن، سيما وأن العمليات الإرهابية التي تستهدف الجنوبيين بشكل دائم، لم تكن ورقة سياسية جديدة، فطالما كان الإرهاب البغيض اداة  استخدمها أعداء الإنسانية والدين والقانون والقيم، من اجل محاربة الجنوبيين واخماد صوتهم والقضاء على أحلامهم وتطلعاتهم.

 

و إذ ينوه المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى خطورة وحساسية المرحلة، فإنه يؤكد على أن الإرهاب لن يستمر طويلاً تحت مظلة الصمت، وغطاء التضليل والتهاون وسكوت الاطراف الأخرى. ومن يتعمد تجاهل الملف الأمني عليه أن يدرك أننا موجودون، وسنقف بكل حزم إلى جانب أجهزة الأمن حتى النهاية، نهاية الإرهاب وداعميه والساكتين عليه، وليست اي نهاية أخرى.

 

مجدداً، نؤكد على شراكتنا مع دول التحالف العربي في مكافحة آفة الإرهاب في بلادنا ونشكر جهودهم المتواصلة معنا في الحرب على الإرهاب، ونجدد ايضاً التأكيد على وقوفنا ودعمنا للأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، كما ونطالب جميع الأطراف تحديد مواقفها الحقيقية تجاه ما يحدث. فالدماء الجنوبية لن يستمر نزيفها، وشوط الإرهاب السياسي لن يستمر طويلاً.

 

الرحمه والغفران للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، ولعاصمة الجنوب "عدن" المجد والسلام.

 

سالم ثابت العولقي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة.

 

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