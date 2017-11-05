بيان صادر عن أمن عدن حول العملية الإرهابية وأسماء 18 شهيدة وشهيد

تمكنت وحدات أمنية تابعة لإدارة أمن عدن من السيطرة على مقر إدارة البحث الجنائي الذي جرى تطهيره مساء اليوم من العناصر الإرهابية التي تمركزت في أروقة وغرف تابعة لإدارة البحث بعد اقتحامه صباح اليوم من قبل مجاميع إرهابية بسيارة مفخخة فجرها انتحاري أمام بوابة البحث الخارجية ؛أعقبها دخول سيارتين على متنهما مسلحين يرتدون ملابس عسكرية الى وسط باحة إدارة البحث.

حيث تصدى لهم رجال الأمن البواسل ما اجبر العناصر الإرهابية على الالتجاء لمبان وملحقات بداخل إدارة البحث وهناك قام الارهابيون بإعدام عدد من الموظفين وحتجاز عدد اخر بينهم عاملات تنظيف وكذا سجناء واتخذوهم دروعا بشرية الأمر الذي أدى الى تغيير خطة الهجوم وتطويق ومحاصرة الموقع المستهدف حفاظا على ارواح الرهائن .

وأمام ذلك استغل الإرهابيون الموقف وشرعوا بعمليات قنص سقط على إثرها عدد من افراد الأمن مستخدمين المحتجزين كرهائن ودروع بشرية .

وفي ساعات ما بعد الظهيرة تم اتخاذ قرار اقتحام المقر بمشاركة وإشراف مدير أمن عدن اللواء الركن/ شلال علي شائع ليبدأ هجوم مكثف من عدة جهات على المقر الذي يحتجز الإرهابيون فيه الرهائن شاركت فيه الوحدات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن .

وأثناء عملية الاقتحام التي حرص فيها الأمن على حياة الرهائن فجر احد الإرهابيين نفسه موقعا قتلى وجرحى من الرهائن فيما تمكن أبطال الأمن من قتل 4 من الإرهابيين وتحرير عدد من الرهائن.

وتكللت عملية محاصرة بقية العناصر الإرهابية الذي يرتدي غالبهم أحزمة ناسفة بتضييق الخناق عليهم مما ادى الى تفجير انفسهم ولا تزال عملية التمشيط جارية حتى اللحظة .

الجدير بالذكر ان السجناء تم نقلهم الى مكان آمن ، فيما بلغ عدد الشهداء كحصيلة اولية من رجال الأمن والموقوفين (السجناء) حتى اللحظة 18 شهيد و 28 جريح .

وفيما يلي اسماء بعض الشهداء التي وصلتنا حتى اللحظة :-

1- الشهيد علي جرجور

2- الشهيد محمد عوض

3- الشهيد اسامه اديب علي

4- الشهيد محسن عبدالله محسن

5- الشهيد محمد حسن

6- الشهيد سالم الجعيدي

7- الشهيد محمد عبدالله السروري

8- الشهيدة إخلاص الحسني مسؤولة عمليات البحث

9- الشهيد ياسر الشعيبي

10- الشهيد أيمن صالح عمر

11- الشهيد ناصر علي ناصر

12- الشهيد معتز جابر

13- الشهيد طاهر أنيس عبده طاهر

14- الشهيد علي محسن عبدالله

15- الشهيد محمود احمد سالم العبيد

16- الشهيد محمد عبدالقادر حنصان

17- الشهيد صالح عمر

18- الشهيد صلاح محمد احمد القصعي

وفي السياق ذاته تمكن خبراء المتفجرات من تفكيك سيارة ثانية وضعها المهاجمون أمام البوابة الخارجية لمبنى البحث الجنائي وعلى متنها كميات من العبوات الناسفة وموصلة بأسلاك كانت جاهزة للتفجير .

الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ولا نامت اعين الجبناء

#المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن النقيب /عبدالرحمن النقيب

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأحد 5 نوفمبر 2017م

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