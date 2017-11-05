موقع ‘‘مأرب برس‘‘ الإصلاحي يحرض على أمن عدن ويدعي إستهداف الهجوم لقيادات حوثية (توثيق)

دأب موقع "مأرب برس" الإصلاحي الذي يديره محمد الصالحي المرادي منذ سنوات طويلة على التحريض على شعب الجنوب ونضاله السلمي الذي توجه بقيام المجلس الإنتقالي والنيل من أبناء الجنوب وتسفيه نضالهم ودماء آلاف الشهداء الذين قدمهم شعب الجنوب في سبيل الحرية والإنعتاق من أبغض احتلال عرفته البشرية في تاريخها الحديث وهو الإحتلال اليمني لأرض الجنوب .

"مأرب برس" وفي تغطيته للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر البحث الجنائي في عدن وفي سعي منه لتحويل الإنظار عن عناصر الإرهاب التي تحضى بدعم وتعاطف أعضاء حزب الاصلاح اليمني قال أن الهجوم الإرهاب يهدف إلى الإفراج عن قيادي حوثي كبير مسجون في مقر البحث وفقا للتغريدة المرفق صورة منها .

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