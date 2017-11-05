الهلال يدشن مخيما طبيا يقدم خدماته مجانا بمحافظة شبوة .

دشنت هيئة الهلال الأحمر صباح امس السبت "المخيم الجراحي المجاني الأول" في مديرية عتق عاصمة محافظة شبوة ضمن برامج المساعدات الإماراتية التي تنفذها الهيئة على الساحة اليمنية .

وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة أن المخيم يهدف الى مساعدة المرضى من ذوي الدخل المحدود والمعسرين على إجراء العمليات الجراحية لإستئصال اللوزتين بالمجان لافتا الى ايلاء الهيئة أهمية بالغة للجوانب الإنسانية والخدمية وعلى رأسها الجانب الصحي .

واكد مسئولون بالمحافظة أهمية وحيوية "المخيم الجراحي" كونه يخدم بشكل رئيسي الفئات المجتمعية محدودة الدخل .

ويعد المخيم الجراحي الذي تنفذه الهيئة الأول على مستوى محافظة شبوة حيث استقبل في اول ايامه اعدادا كبيرة من المرضى اجريت لعشر حالات عمليات جراحية وتم تسجيل ثمانين حالة معاينة .

وعبر المسئولون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن «الهلال الأحمر الإماراتي» على الجهود الكبيرة التي بذلوها لدعم القطاع الصحي في شبوة ومختلف المناطق المحرّرة حيث استقبلت شبوة وحدها 108 أطنان من الادوية النوعية لمواجهة مختلف الحالات المرضية على مستوى 17 مديرية، إلى جانب إعادة تأهيل وصيانة وترميم مستشفى عتق المركزي.

*- عبـدالرحمن المحضـار/ تصوير- عمار نميش:

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