العناصر الإرهابية وعددهم 40 فردا لا زالوا في مقر البحث الجنائي وأنباء عن قتلهم عدد من الضباط

ذكرت آخر الأنباء الواردة من عدن أن العناصر الإرهابية التي هاجمت مقر البحث الجنائي في معسكر طارق لازالت العناصر متمترسة حتى اللحظة في إدارة البحث الجنائي وأنباء عن تصفيتها لعدد من ضباط البحث وقوات الأمن والحزام تشكل طوقا أمنيا لمحاصرتهم وفقا للزميل الصحفي "بسام القاضي" لموقع "شبوه برس" .

من ناحية أخرى أورد زميل إعلامي آخر هو الأستاذ "صلاح بن لغبر" معلومات وأرقام عن العملية الإجرامية في معسكر طارق ينشرها "شبوه برس" كما وردته : هذا اكبر هجوم إرهابي على الإطلاق

عدد المهاجمين لايقل عن 40 إرهابي والعملية بدأت بتفجير سيارة مفخخة بكمية كبيرة جدا من المتفجرات..

مع تمركز أكثر من 12 قناص في مباني محيطة استهدفوا كل ماتحرك عقب الانفجار ، بالتزامن مع هجوم راجل لعشرات الارهابيين

تلا ذلك انغماس 3 سيارات محملة بالمسلحين

المعركة التي حصلت داخل اروقة وغرف وساحة ادارة الأمن قوية جدا ووجها لوجه

الإرهابيون الآن يستخدمون سجناء سجن البحث (أصحاب القضايا الجنائية ) دروعا واقية .

فيما قوات الأمن بقيادة اللواء شلال تحاصرهم من جميع الجهات .

وللأسف. الشديد. هناك 11 شهيدا و15ىجريحا في البريهي والجمهورية

وهناك عشرات الشهداء لاتزال جثثهم داخل مباني إدارة الامن.

صلاح بن لغبر

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