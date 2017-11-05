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الأحد 05 نوفمبر 2017 04:05 مساءً

نصيحة للتحالف احذروا ثلاث قوى تسيطر على الشرعية ..!

وضاح بن عطية
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ثلاث قوى تسيطر على الشرعية لا تريد الإنتصار وإنهاء الحرب وتعمل على تقويض النصر في المناطق المحررة , قوتين منها تريد الإنتقام من التحالف العربي وبالذات من المملكة والثالثة تريد إنشاء أمبراطوريات مالية .

 

فإن كان ولابد فإنني أنصح دول التحالف العربي إذا كان لا يستطيع إظهار قوى جديدة لتحكم شمال اليمن فإن عليه التفاوض مع عفاش بعيدا عن قوى الشر التي تسيطر على الشرعية وتهلك دول التحالف من الداخل لأن عفاش سيكون عدو ظاهر والتعامل معه سيكلفهم الكثير ولكنه أقل من تكاليف قوى الشرعية فعفاش هو أهون الشرين .

 

الثلاث القوى هي :

1- القوة الأولى : الإخوان المسلمين وهم يريدون اهلاك السعودية وحلفائها وبالذات مصر والإمارات لعدة أسباب أهمها أن هذه الثلاث الدول هي من أفشلت حلم الإخوان في السيطرة على الحكم عبر بوابة الربيع العربي ولأن إنهيار الثلاث الدول سيجعل منهم القوة الأكثر نفوذا في المنطقة هكذا يخططون .

 

2- القوة الثانية : أعضاء حزب المؤتمر وشيوخ و جنرالات الدولة الزيدية وهذه القوة تريد إفشال السعودية لأنهم يعتقدون أن ظهور المملكة أضعف نفوذ الدولة الزيدية ولأنهم يعتقدون أيضا أن هزيمة عفاش والحوثي هزيمة لمدرستهم وسقوط لدولتهم .

 

3- القوة الثالثة : حاشية هادي وهذه الحاشية ورغم وجودها في الحكم وقربها من عفاش منذ إحتلال الجنوب عام 94 إلا أنها ظلت فقيره وبعد أن بدأت الحرب وتدخل التحالف وجدوا المليارات من الدولارات تحت أيديهم بعد أن كانوا في صنعاء لا يستطيعون نهب أبسط المبالغ والآن أصبح أصدقاء الحاشية يملكون ملايين الدولارات وهذه الحاشية لا تريد إنهاء الحرب لأن إنتهاء الحرب يعني وقف البزبوز الذي يصب لهم الذهب .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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