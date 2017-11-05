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أنياب الشرعية تنهش أمن عدن بعملية تفجير إرهابية وعساكرها يمتنعون عن نجدة رجال الأمن

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017 04:01 مساءً

 

ربط مراقبون سياسيون وإعلاميون بين تهديدات وزير الزراعة في حكومة بن دغر " أحمد الميسري" التي قال فيها أن لدى الشرعية مخالب وانياب تستطيع ان تصل الى القوى الممانعة لهم في عدن والجنوب ويقصد بذلك أمن عدن والحزام الأمني الجنوبي والمجلس الإنتقالي الجنوبي والتنفيذ العملي لهذه التهديدات بأنياب الشرعية التي نهشت صباح اليوم أجساد العشرات من رجال أمن عدن سقطوا بين شهيد وجريح نتيجة العمل الإرهابي الذي أستهدف البحث الجنائي بمعسكر طارق الذي يوجد فيه عشرات المحنجزين على ذمة الإرهاب وأستهدف الهجوم الإفراج عنهم .

 

من ناحية تساءل متابعون عن سبب إمتناع القوات الخاصة ومعسكر بدر ومعسكر طارق واللواء الثالث حماية رئاسية والتي تقع على بعد مئات الأمتار من موقع المعركة مع قوى الظلام في عدن في معسك الأمن في طارق ولم تحرك ساكن إن لم يكن لهم ظلع في الحادث الارهابي كما تطرق إلى ذلك مدونون على وسائل التواصل الإجتماعي .

 

 

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