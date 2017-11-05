هجوم عدن الارهابي من ثمار حملات التحريض الشرع / إخونجي ضد أمن عدن

تتناوب بتناغم تام وسائل إعلام حزب الاصلاح اليمني بإمتداداته الخارجية بحركة الإخوان المسلمين مع إعلام أتباع الشرعية وكتبتها في الرياض وعدن الممولة من جلال هادي وشركاؤه في الفساد شلة أحمد العيسي في التحريض على أمن عدن وقائده اللواء شلال شائع هادي ورفاقه البواسل الذين قدموا قوافل من الشهداء لأجل تثبيت في عدن بإمكانات بسيطة قوتهم تكمن في إرادتهم الصلبة .

حملة التحريض ضد أمن عدن استمرت عدة اسابيع وبلغت اوجها اليوم، حيث حاولت عناصر إرهابية من استهداف مبنى أمن عدن بسيارة مفخخة وهجوم انتحاري عبر مسلحين مدججين بمختلف أنواع الاسلحة، لترسم تلك التحريضات طريقاً آمناً للهجوم على أمن عدن ولكن ببسالة الأجهزه الأمنية استطاعت من السيطره على الموقف وقتل ماتبقى من عناصر إرهابية رغم تقديم عشرات الشهداء والجرحى من رجال الأمن .

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