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محلل سياسي : من أراد مناصرة مشروع ‘‘هادي‘‘ عليه خلع راية قضية شعب الجنوب

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شبوه برس - خاص - موسكو -
الأحد 05 نوفمبر 2017 10:59 صباحاً

 

قال محلل سياسي مقيم في موسكو أن من اراد  ينتصر لمشروعه يعلنها بوضوع ويخلع من فوق راسه قضية الجنوب ويفعلها كما فعلها وزير الرياضه نايف البكري ..وأن النهاية ستكون مخزيه .

 

وقال الدكتور "علي الزامكي" الباحث السياسي في أحد المعاهد الروسة في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن الازدواجيه برفع الاعلام في المناسبات المختلفه  فوق ظهرك دليل على نفاقك السياسي وعلى انتهازيتك وضعف ايمانك بالقضية التي تحملها .

 

وقال الزامكي : أن الرئيس هادي مشروعه واضح وليس بحاجه لزخرفه السياسية فمن اراد  ينتصر لمشروعه يعلنها بوضوع ويخلع من فوق راسه قضية الجنوب ويفعلها كما فعلها وزير الرياضه نايف البكري عندما حمل علم دولة الوحدة فوق كتفه في احتفالات فريقه الكروي .

 

التقييم السياسي على معايير الاعلام المدفوع خطأ قاتل ينعكس على الجهة التي تؤظفه لصالح مشروعها والشرعية اليمنية يستقيم نجاحهها على اعلام كاذب ينتهي بنهاية الخبر.

 

وقال أيضا : لدى رئاسة الشرعية اليمنية مطبخ اعلامي تعدادهم لا يتجاوز 100 شخص مهمتهم تشويهه قوات الحزم الجنوبية اعلامياً وينتهي بنهاية الخبر. وأن الاسترزاق لا يخلق حدثاً سياسياً بل  يكشف حقيقة مروجيه.

 

 

 

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