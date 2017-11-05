عاجل : تفجير إرهابي يستهدف مدير أمن عدن شلال شائع وأنباء عن سقوط شهداء
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017 08:59 صباحاً
هز انفجار عنيف بواسطة سيارة مفخخة قبل لحظات منطقة معسكر طارق عدن، وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من امام بوابة ادارة أمن عدن بحي خورمكسر .
وأجمع شهود عيان أن الانفجار استهدف موكب مدير أمن عدن اللواء شلال شائع امام بوابة ادارة امن عدن بمديرية خورمكسر.
أنباء أولية عن سقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى لا سيما وان العديد من الموظفين وسيارات النقل العام تمر من المكان وهو ملتقى عدة طرق آتية من مختلف أحياء عدن .
*- تفاصيل أوفى لاحقا
اتبعنا على فيسبوك