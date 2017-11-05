عاجل : تفجير إرهابي يستهدف مدير أمن عدن شلال شائع وأنباء عن سقوط شهداء

مقالات

علي محمد السليماني القضية الجنوبية هل تكون ضحية لقصور السياسي الجنوبي؟!! المعروف في تاريخ كل الصراعات الدولية حتى البسيطة منها ان السياسي لا يقدم التنازلات الكبرى قبل الجلوس على

لطفي شطارة شركاء حرب 1994 يريدون إفشال التحالف وإعادة الجنوب إلى صنعاء بعد انتصار الجنوبيين والتحالف في حرب 2015 ، يريد شركاء حرب 1994 تقويض الجنوب وإعادته إلى صنعاء ، ويريدوا

أحمد سعيد كرامة مكتب وسكن محافظ عدن .. القصة الكاملة الإفلاس هو مايدفع البعض للبحث عن صغائر الأمور بل و أتفهها ليجعلوا منها معضلة كبرى , سلم جنوب اليمن

بأقلامهم يتيمة الجنوب عدن كل محافظة من محافظات الجنوب بل وكل مديرية وكل مركز يستطيع أخذ ماهو له بالقانون او بالقبيلة او بالقوة الا

شهاب الحامد التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘ الحديث عن اي تسوية سياسية في اليمن الآن قبل الحل العسكري هو اعتراف ضمني ( بالانقلاب ) وكل ماترتب عليه

بأقلامهم في الإخوان : الواعظ (لص) والداعية (كذاب) ..؟!! العنوان ليس من عندي بل مقتبس من كتاب (سر المعبد) لمؤلفه القيادي الإخواني التائب ( ثروت الخرباوي ) الذي قضى

علي الزامكي قضية الجنوب جعلت من ‘‘هادي‘‘ رئيساً وليس الرئيس هادي جعل منها قضية. المجلس الانتقالي ناجح و من أراد النجاح فأبواب المجلس الانتقالي مفتوحه له و من أراد الفشل ابواب قصر