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طيران التحالف يشن غارتين على مبنى الامن القومي بصنعاء القديمة

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شبوه برس - متابعات - صنعاء
الأحد 05 نوفمبر 2017 07:53 صباحاً

 

شن طيران التحالف العربي قبل قليل غارتين على مبنى الأمني القومي بصنعاء القديمة.

وقال مواطنون:أن طيران التحالف العربي استهدف مبنى الامن القومي القابع تحت سيطرة المليشيات بغارتين جويتين .

 

واضافوا:واستهدف الطيران بغارتين جبل نقم باتجاه شارع الاربعين و غارة على منطقة الحصبة محيط وزارة الداخلية وغارة بمحيط ميدان السبعين و6 غارات على جربان في مديرية سنحان

  

وفي ساعة متأخرة من ليل السبت شن الطيران التحالف غارات على مواقع مليشيات صالح والحوثيين في صنعاء وضواحيها .

 

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