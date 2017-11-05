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سياسي جنوبي : هادي أخطأ في حساب المعادلة الجنوبية واتكأ على عناصر عفاش

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017 07:48 صباحاً

 

قال سياسي جنوبي أن الرئيس "هادي" أخطأ في حساب المعادلة الجنوبية و اتكأ على عناصر عفاش الفاسدة و اذنابه و هم من بيجرجرونه يوما للمحاكم

 

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" إن استدرار العواطف من خلال نسج حكايات اكبر من كاتبها لن يأتي لهادي بشي و لا المتعيشين من وراءه

هادي أخطأ في حساب المعادلة الجنوبية و اتكأ على عناصر عفاش الفاسدة و اذنابه و هم من بيجرجرونه يوما للمحاكم

و ما زال أمامه فرصة يعيد حساباته و عندها سيجد من يقفون معه بصدق و يسندونه .

 

وحول أحداث البريقة وتطهيرها من مليشيات "حماية التهريب والفساد" قال "بن عيدان" في تغريدة أخرى : ‏عندما تخرج خفافيش القاعدة من جحورها في البريقة وتتحالف مع عصابات العيسي في مواجهة الحزام الامني يصبح الامر واضح ان هذه العصابات تحمي الفساد .

 

 

 

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