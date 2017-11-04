منذ
ناشطون وصحفيون جنوبيون: معاشيق اصبحت غرفة عمليات بيد الاصلاح والانقلابيين تعمل ضد المحافظات المحررة
  قال ناشطون وصحفيون جنوبيون ان مقر الحكومة اليمنية بعدن (معاشيق) اصبحت بيد الإصلاح (إخوان اليمن) ، ومنها تدار غرف عمليات تستهدف التحالف العربي والمناطق المحررة.   واضافوا، أن عدن والجنوب هي الأكثر استهدافا من قبل حكومة معاشيق التابعة للشرعية، حتى انها اصبحت غرفة
منذ 3 دقائق
محمد بن زايد : الإمارات بقيادة خليفة قطعت أشواطاً متقدمة في بناء الصناعات العسكرية
  أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قطعت أشواطا متقدمة في بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية بأيدي وطنية نفخر بها
منذ 18 دقيقه
السعودية : اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
  أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة أبها، دون وقوع أضرار أو إصابات. وأوضح بيان لقوات التحالف العربي أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت الساعة
منذ 5 ساعات و 14 دقيقه
مطالبات بمحاكمة أطراف الحرب وفاسدي اليمن
  مع استمرار الحرب وانشغال بعض (مسؤولي الرئاسة و حكومتها الشرعية و"الحوثي/ صالح" وحكومة الانقلابيين) في نهب مقدرات الدولة وبشكل مذهل في الأشهر الأخيرة بدأت اصوات تتعالى في الجنوب والشمال تطالب بمحاكمة دولية لمقاضاة كل مسؤول حكومي أو سياسي يمني تلطخت يداه بالدماء او بفساد
منذ 5 ساعات و 23 دقيقه
القضية الجنوبية هل تكون ضحية لقصور السياسي الجنوبي؟!!
  المعروف في تاريخ كل الصراعات الدولية حتى البسيطة منها ان السياسي لا يقدم التنازلات الكبرى قبل الجلوس على طاولة  المفاوضات.. والسياسي الجنوبي وحده ابتدع طريقة خاصة ومعكوسة هي تقديم التنازلات الكبيرة حتى قبل ان يعترف الطرف الاخر باي حقوق لك ناهيك عن قبل بدء
الرئيسية اخبار المحافظات ناشطون وصحفيون جنوبيون: معاشيق اصبحت غرفة عمليات بيد الاصلاح والانقلابيين تعمل ضد المحافظات المحررة
اخبار المحافظات

ناشطون وصحفيون جنوبيون: معاشيق اصبحت غرفة عمليات بيد الاصلاح والانقلابيين تعمل ضد المحافظات المحررة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 نوفمبر 2017 10:22 مساءً

 

قال ناشطون وصحفيون جنوبيون ان مقر الحكومة اليمنية بعدن (معاشيق) اصبحت بيد الإصلاح (إخوان اليمن) ، ومنها تدار غرف عمليات تستهدف التحالف العربي والمناطق المحررة.

 

واضافوا، أن عدن والجنوب هي الأكثر استهدافا من قبل حكومة معاشيق التابعة للشرعية، حتى انها اصبحت غرفة عمليات  يديرها الإصلاح (اخوان اليمن)، حيث قال الصحافي صبري عسكر في منشور على صفحته: " من غرفة العمليات في معاشيق تدار عمليات التآمر والغدر التي تمارس ضد عدن والجنوب عامة".

 

ويعتبر الناشطون في منشوراتهم، ان حكومة معاشيق اصبحت عبىء على التحالف والرئيس هادي ، حيث فشلت في توفير الخدمات الأساسية واولها المشتقات النفطية ، الى جانب عجزها عن وضع حلول لانهيار العملة المحلية ، بل انها اضحت ترتهن لقوى النفوذ التابعة لعلي محسن الأحمر والمخلوع صالح والحوثيين ، ولهذا فقد وقفت عاجزة أمام العقاب الجماعي الذي يمارسه التاجر أحمد العيسي المحتكر لاستيراد المشتقات النفطية".

 

وأكد الناشطون : " انه وبدلا من عمل حكومة معاشيق على توفير الخدمات ورفع معانات المواطن في المناطق المحررة ، نجدها ترضخ لنفوذ الإصلاح (إخوان اليمن) وتنفذ أجندات تستهدف فيها امن واستقرار المناطق المحررة ، وافتعال الازمات ونهب الأموال وتحويلها للخارج مما تسبب بانهيار العمل. وهو ما يخدم الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح..

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة